Sommarvikariat till Medicinsk Teknik
Extrapersonal till Medicinsk Teknik under sommaren 2026
Vårt anställningserbjudande
Vi söker dig som vill arbeta med medicinsk teknik i en spännande och stimulerande miljö.
Arbetet innebär att du säkerställer att sjukhusets utrustning fungerar optimalt och uppfyller våra höga krav på kvalitet, säkerhet och tillgänglighet. Utrustningen används inom olika verksamheter såsom vårdavdelningar, akutmottagning, operationsverksamhet och intensivvårdsavdelning (IVA).
Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du får möjlighet att arbeta nära vårdverksamheten och vara en viktig del i att skapa förutsättningar för en trygg och säker patientvård.
Exemplen på arbetsuppgifter är t ex
Ankomstkontroll av ny medicinteknisk utrustning
Medverka vid installation och demontering av medicinteknisk utrustning på avdelning
Genomförande av förebyggande och avhjälpande underhåll
Upprätthålla och uppdatera teknisk dokumentation på medicinteknisk utrustningKvalifikationer
Du är färdig eller har en pågående ingenjörsutbildning, gärna som högskoleingenjör eller högre med inriktning elektronik/medicinsk teknik eller motsvarande, alternativt ett par års arbetslivserfarenhet inom relevant område.
Du behöver behärska svenska språket väl i både tal och skrift.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ambitiös, noggrann och som vill arbeta med kritiska utrustningar i en spännande och stimulerande miljö. Du är praktiskt lagd men kan även hantera administrativa uppgifter.
För att lyckas i tjänsten är det viktigt att du är serviceinriktad, flexibel, lyhörd och har god samarbetsförmåga. God kommunikationsförmåga är ett viktigt redskap samt att du är strukturerad, med god ordning liksom tar initiativ och ansvar inom ditt arbetsområde.Så ansöker du
Skriv gärna i din ansökan om du har en viss period du kan arbeta under sommaren 2026, eller om du är flexibel kring detta.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus med natur, vatten och t-bana runt knuten. Hos oss arbetar omkring 4500 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år. Här möts akutsjukvårdens puls med högkvalitativ vård och det nära omhändertagandet. Vi hjälper varandra och ger dig möjligheten att växa och utvecklas från student till erfaren medarbetare. Du som värnar patienten och du som vill driva patientnära forskning kommer trivas här. Danderyds sjukhus har en egen institution vid Karolinska Institutet vilket innebär ett omfattande uppdrag inom klinisk forskning och grundutbildning. Detta uppdrag är starkt integrerat med den kliniska verksamheten och sjukhusets utveckling. Vi vill vara en arbetsplats att längta till.
Från och med den 1 januari 2025 är Danderyds sjukhus en förvaltning inom Akutsjukhusnämnden i Region Stockholm.https://www.ds.se/om-oss/om-ds/
Om verksamheten
Verksamhetsområdet Teknik, Utveckling, Fastighet och Försörjning upprätthåller och utvecklar ändamålsenlig och säker teknik, digitala lösningar och hållbar infrastruktur och försörjning. Genom vår tillgänglighet och höga kompetens underlättar vardagen för vårdpersonal, patienter och anhöriga och bidrar till att Danderyds Sjukhus kan bedriva en säker vård av hög kvalitet. Inom Teknik, Utveckling, Fastighet och Försörjning återfinns enheterna sektionerna Fastighet och Service, Teknik och Infrastruktur samt Utveckling.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
