Sommarvikariat till Ekonomiskt bistånd
2026-02-05
Är du en engagerad socionomstudent som söker ett varierande och meningsfullt sommarjobb? Då behöver vi dig! Vi på Nynäshamn Kommun söker en ny sommarvikarie till vårt team inom ekonomiskt bistånd. Vi arbetar för att göra Nynäshamn till en trygg och stimulerande kommun för alla våra invånare, och här kan du vara en del av vårt fantastiska arbete!
Välkommen till vårt team på ekonomiskt bistånd! Vi uppskattar ett öppet arbetsklimat, är ansvarstagande, och ser alltid till individens bästa.
Om arbetsplatsen
Socialförvaltningens huvuduppdrag är att erbjuda individanpassat stöd och service inom äldreomsorg, funktionsnedsättning, barn och familj, vuxen och ekonomiskt bistånd. Vi finns på plats för kommuninvånarna genom livets alla skeden.
Inom Enheten för ekonomiskt bistånd och vuxen finns två arbetsgrupper. Gruppen Ekonomiskt bistånd har tio socialsekreterare och en gruppchef, som leds av en enhetschef. Vi är en mindre enhet som sätter ett högt värde på gemenskap, och på att medborgare ska ha en lättillgänglig socialtjänst med nära till insatser av hög kvalitet. Vi har ett nära ledarskap och du kommer att få stöd av chef och kollegor. Vi har ett stödjande ledarskap och en samarbetsinriktad arbetsmiljö där alla röster hörs, möjligheter till professionell utveckling och vidareutbildning, och en inkluderande och innovativ arbetsmiljö som skapar möjligheter för professionell utveckling.Publiceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
Som sommarvikarie inom ekonomiskt bistånd kommer du att bedöma och fatta beslut om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen, stötta och vägleda personer som är i behov av ekonomiskt bistånd mot självförsörjning, och samtidigt samarbeta med kollegor och andra myndigheter för att skapa rätt förutsättningar för individen.
Sommarvikariatet avser sommarmånaderna juni-augusti, med flexibelt startdatum under första halvan av juni.
Tillsammans med klienter jobbar du för att hitta lösningar som stärker deras resurser och möjligheter att bli självförsörjande och leva ett självständigt liv.
Det här söker vi hos dig
För att lyckas i rollen har du:
• pågående socionomutbildning, minst termin 4 (juridik), eller annan relevant akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av socialt arbete
• erfarenhet av handläggning
Personliga egenskaper vi letar efter
För rollen som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd söker vi dig som är strukturerad och kan planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du är van att sätta upp tydliga mål och hålla tidsramar, vilket är avgörande när du arbetar med att stödja klienter mot självförsörjning. Din samarbetsförmåga är en central styrka, då du arbetar nära både kollegor och externa aktörer för att skapa individuella handlingsplaner och målinriktade insatser. Du relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt, och är skicklig på att kommunicera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Vi ser också att du har förmågan att fatta snabba, rättssäkra beslut och agerar utifrån dessa, med gott omdöme även under tidspress. Vi värdesätter också en person som har förmågan att sätta sig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor.
Det här erbjuder vi dig
• Hos oss får du göra skillnad i människors liv. Här har du nära till din chef och dina kollegor, påverkan och beslut.
• Nynäshamn är en lugn och trygg kommun. Tryggheten finns även i våra team. Vi är prestigelösa, uppmuntrar och backar upp varandra när det behövs.
• Nynäshamns kommun är en del av Sveriges starkaste tillväxtregion. Vår resa ger dig möjlighet till utmaningar och varierande arbetsuppgifter.
• Vi erbjuder fri tillgång till gym.
• Här har vi flextid och kortare arbetstid under sommaren.
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och använder en kompetensbaserad rekryteringsmetod för en rättvis och objektiv bedömning. Mångfald är en tillgång, och vi välkomnar alla sökande. Tjänsten kräver utdrag ur belastningsregistret.
Om du är redo att ta klivet och bli en del av vårt fantastiska team, tveka inte att skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att höra från dig och kanske är det just du som blir vår nya engagerade sommarkollega inom ekonomiskt bistånd.
Välkommen med din ansökan till Nynäshamn Kommun - tillsammans gör vi skillnad!
Information om tjänsten
Tillträde: enligt överenskommelse
Anställningsform: Sommarjobb
Sysselsättningsgrad: Heltid
Antal lediga befattningar: 2
Ref. nr: SON/2026/0053/023 Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nynäshamns kommun
(org.nr 212000-0233), https://www.nynashamn.se/ Kontakt
Enhetschef
Ann-Charlotte Jalakas ann-charlotte.jalakas@nynashamn.se 08-520 681 32 Jobbnummer
9724204