Sommarvikariat som truckförare
2026-03-03
Om tjänsten
Hos Södras sågverk och övriga träförädling omvandlas våra medlemmars skogsråvara till träprodukter som säljs över hela världen. Inom Södra Wood hittar vi ständigt nya bevis för att trä som material erbjuder närmast oändliga möjligheter. Dessutom gör vi hela kundresan så enkel som möjligt med byggsystem för hela byggprocessen, exaktkapade produkter, logistiklösningar, digitala tjänster och mycket mer.
Vi behöver stärka upp under sommarperioden och söker nu dig som har truckkort A + B.
Det här får du jobba med på Södra
Som sommarvikarie vid vårt sågverk i Kinda får du möjlighet att köra truck och hantera virkespaket genom framplockning av lass och lossning av lastbilar. Du kommer även få hjälpa till med andra uppgifter som förekommer på sågverket utifrån behov.
Vi söker dig som har möjlighet att jobba v. 24-34, den första tiden ges du möjlighet till en introduktion så att du känner dig trygg i rollen. Du arbetar skift vilket innebär att du inte bör ha problem med att jobba oregelbundna tider.
Vem söker vi?
Det viktigaste för oss är att du är en positiv person som har inställningen att du vill lära dig nya saker. Du tycker om att jobba i team och har god samarbetsförmåga, men har också förmåga att arbeta självständigt. Eftersom både arbetsmiljö och säkerhet är viktiga frågor för oss ställer vi också krav på att du som söker är säkerhetsmedveten och förstår vikten av att följa regler och rutiner. Utöver ovan ser vi att du:
Har truckkort A+B
Är 18 år vid sommarjobbets start i juni
Har spårkkunskaper i svenska utifrån ett säkerhetsperspektiv
Vill du veta mer?
Har du frågor om tjänsten eller arbetsplatsen kan du kontakta rekryterande chef Andreas på andreas.waldau@sodra.com
eller +46730725173. För frågor om rekryteringsprocessen kan du maila till kajsa.aberg@sodra.com
. Vid fackliga frågor kontaktar du Mats Dahlgren, GS, på mats.dahlgren@sodra.com
.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Skicka din ansökan via länken senast den 2 april. Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag.
Vi använder tester som en del i rekryteringsprocessen, och undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Hoppas vi ses i sommar! Så ansöker du
