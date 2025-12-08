Sommarvikariat Chaufför Logistik
Kaunis Iron AB / Fordonsförarjobb / Pajala
2025-12-08
, Övertorneå
, Överkalix
, Gällivare
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kaunis Iron AB i Pajala
, Kiruna
, Luleå
eller i hela Sverige
Kaunis Iron driver järnmalmsgruvan i Pajala. Vi gör det med respekt, engagemang och nyfikenhet för både människa och miljö. Tillsammans bygger vi en hållbar och långsiktig gruvnäring som skapar värde för lokalsamhället. Vårt unika järnmalmskoncentrat är starkt efterfrågat bland världens stålverk. Tack vare en hållbar produktion, skicklig verksamhet och anläggningar i världsklass, intar Kaunis Iron en stark position på den globala marknaden.
Under sommarperioden mellan juni och augusti behöver vi din hjälp när vår ordinarie personal går på semester. Vi söker därför ett antal lastbilschaufförer som kan stötta upp i verksamheten under sommaren.
Du ökar din körerfarenhet, och eftersom vi har personal för last och lossning behöver du inte hantera godset. I våra nya lokaler i Junosuando har du möjlighet att äta och pausa tillsammans med dina kollegor. Tillgång till dusch och bastu finns. Lastbilsekipagen du kommer att ratta är nya Volvo Aero, 700 hk, 5-axlar med SLP påbyggnation och 5-axligt släp. Du kommer att köra Europas tyngsta ekipage - 90 tons totalvikt.
Arbetsuppgifter
Du kommer att frakta malmen från Kaunisvaara till Pitkäjärvi. Framföra fordonsekipage bestående av tung lastbil med tungt släp (90 tons totalvikt med totalviktsdispens) åt Kaunis Iron Logistik AB. Transporterna av järnmalmskoncentrat går från anrikningsverket i Kaunisvaara till omlastningsterminalen i Pitkäjärvi i närheten av Svappavaara. Vår verksamhet utgår från Junosuando.
Utbildning och kvalifikationer
Giltigt körkort och YKB för lastbil med tungt släp (CE), innehavare av digitalt förarkort för färdskrivare. Det är meriterande om du tidigare arbetat som chaufför med tung lastbil med tungt släp, arbetat som busschaufför eller kört malmtransporter. En personlig bil krävs inte men du måste ha förmågan att ta dig till och från jobbet.

Dina personliga egenskaper
Rollen kräver att du är självgående och tar ansvar för och strukturerar upp dina arbetsuppgifter. Du är väl medveten om vilka mål och kvalitetsstandarder som gäller och lägger ner stor vikt att uppnå dessa. Arbetet kräver god förmåga till samarbete och kan fungera med andra på ett lyhört och smidigt sätt då du ingår i ett team. Du är dessutom noggrann, stresstålig och med positivt bemötande. Du bör även ha god kommunikationsförmåga även under stressiga situationer samt förmåga att se helhetsbilden i hela processen. Du är flexibel och har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheterna i förändringar. Som person är du uppmärksam och tillmötesgående och du har ett intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra samt anstränger dig för att leverera lösningar.
Arbetstider
Heltid skiftgång. Tillträde
Enlig överenskommelse.
Anställningsvillkor
Vikariat under ordinarie personals semester med möjlighet till förlängning. Månadslön enligt kollektivavtal med Svenska Transportarbetareförbundet
Som en del av rekryteringsprocessen kan bakgrundskontroll komma att genomföras.
Vi vill verka för en jämställd arbetsplats där man ser mångfald som en styrka. Därför ser vi gärna sökande som bidrar till detta.
Mera information om oss hittar du på www.kaunisiron.se.
Om du har frågor som rör arbetsplatsen, arbetsuppgifterna eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekrytering@kaunisiron.se
så kommer dina frågor att besvaras löpande.
Rekrytering sker löpande så ansök gärna så snart som möjligt.
Annons- och rekryteringsföretag undanbedes. Ersättning
Enligt Kollektivavtal med Svenska Transportarbetareförbundet

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kaunis Iron AB
(org.nr 559003-4103) Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Rekrytering Kaunis Iron
rekrytering@kaunisiron.se

Jobbnummer
9632544