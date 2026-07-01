Sommarvikariat Butikstäd Västervik
Exiso AB / Städarjobb / Västervik Visa alla städarjobb i Västervik
2026-07-01
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Vi söker sommarvikarie lokalvårdare/städare med inriktning butiksstäd till VÄSTERVIK. Du som söker ska vara noggrann i ditt arbete, ha erfarenhet av städ och åkbar städkombimaskin. Det är viktigt att du alltid kommer i tid.
Tjänsten är en deltidstjänst söndag tom fredag 05.00 - 09.00. Sommarvikariat för period v 33 - 37. Tjänsten är på ca 25 timmar per vecka. Viktigt att du som söker observerar och kan ta dig till arbetsplats på egen hand om allmänna kommunikationsmedel saknas.
Ansökan per e-post.
Viktigt att du märker ansökan: SOMMARVIKARIE VÄSTERVIK
Kollektivavtal finns / Fastighets Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09
E-post: vastervikjobb@exiso.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SOMMARVIKARIE VÄSTERVIK". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Exiso AB
(org.nr 556397-2842)
593 62 VÄSTERVIK Arbetsplats
Exiso Hk Kontakt
Arbetsledare
Mirna Paic mirna@exiso.se 072-236 75 65 Jobbnummer
9987841