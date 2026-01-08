Sommarvikariat, Arrestantvakt
2026-01-08
Om arbetsplatsen
Är du redo för en större uppgift?Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 700 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Polisområde Storgöteborg är indelat i fem lokalpolisområden: Göteborg city, Kungälv/Ale, Storgöteborg Hisingen, Storgöteborg nordost och Storgöteborg syd. På polisområdesnivå organiseras utredningsverksamheten i utredningsjour och utredningssektion. Vidare finns ett polisområdeskansli.
Vid utredningsjour sektion 2 arbetar idag ca 90 medarbetare uppdelade på två arbetsområden: personintaget och förhörszonen. Personintaget ansvarar för förvaring och tillsyn av frihetsberövade personer såsom gripna, hämtade till förhör och personer som blivit omhändertagna med stöd av lagen om berusade personer. Personintaget ansvarar även för initiala utredningsåtgärder såsom biometri och spårsäkring. Förhörszonen hanterar logistiken av anhållna och häktade som ska förhöras. Publiceringsdatum2026-01-08Dina arbetsuppgifter
Som arrestantvakt arbetar du i händelsernas centrum och agerar utifrån likabehandling och polisens värdegrund. Du ingår i en mindre grupp av arrestantvakter som leds av en gruppchef. Arbetet i arresten bedrivs under ledning av ett stationsbefäl och i nära i samarbete med lokalpolisområdets övriga verksamheter så som ingripande och utredningsverksamhet. Som arrestantvakt hanterar och möter du personer som av olika anledningar berövas friheten. Flera frihetsberövas i syfte att utreda brott men det kan även handla om omhändertaganden på grund av berusning, störande av den allmänna ordningen. Arbetstempot varierar över tid och är beroende av hur många människor som av olika skäl är frihetsberövade.
Som arrestantvakt är du den person som den intagne har närmast kontakt med under sin tid som frihetsberövad i arrestlokalen. Anställningen påbörjas med en obligatorisk nationell internutbildning om fyra veckor på heltid som avslutas med ett teoretiskt och ett praktiskt prov. Du måste få godkänt på dessa prov för att kunna få arbeta som arrestantvakt. Läser du på polishögskolan och har läst
kurserna inom självskydd och juridik finns ett snabbspår.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter bestå av:
* Du bistår ingripandeverksamheten vid mottagning och visitering
* Du bevakar och ser med jämna mellanrum till de som befinner sig i arrestlokalen och säkerställer att hanteringen av de frihetsberövade sker på ett rättssäkert och korrekt vis
* Du medverkar vid provtagningar, kroppsvisitationer, fotografering, spårsäkring och fingeravtrycksundersökning (daktning)
* Du bevakar och förflyttar personer som skall förhöras eller transporteras
* Du genomför administrativa arbetsuppgifter, till exempel använder du polisens datasystem för att dokumentera omhändertagandet och genomför registerslagningar.Kvalifikationer
Det här är en möjlighet för dig som har:
* Godkänd och slutförd gymnasieutbildning med fullständiga betyg eller motsvarande utbildning alternativt relevant arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
* Erfarenhet av arbete med fokus på personlig kontakt med människor som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten (endast kontakt via telefon eller dator är ej relevant)
* God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
* Innehar manuellt B-körkort
* Arbetet i arresten kan vara både mentalt och fysiskt utmanande. Det är därför viktigt att du är vid god fysisk och psykisk hälsa.
Det är meriterande om du även har:
* Tidigare erfarenhet av arbete med personer i utsatta situationer från exempelvis Polismyndigheten, Kriminalvården, socialtjänst, sjukvård eller psykiatri
* Erfarenhet av att arbeta som arrestantvakt eller annat arbete som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt
* Pågående eller godkända och nyligen avslutade studier på polishögskolan och har genomgått kurserna i självskydd och juridik med godkänt resultat
* Genomgått arrestantvaktsutbildning med godkänt resultat
Personliga egenskaper
Vi söker dig som uppträder med mognad, integritet och kan agera på ett lugnt och professionellt sätt även i stressiga situationer. Du har god självkännedom, empatisk förmåga och du kan anpassa ditt bemötande och din framtoning i ett konfliktförebyggande syfte. Du möter människor som mår både fysiskt och psykiskt dåligt varpå arbetet förutsätter att du har ett professionellt bemötande och ett förhållningssätt som präglas av empati och allas lika värde oavsett anledning till frihetsberövandet. Som arrestantvakt tillämpar du ett högt säkerhetstänk, vilket innebär att du är pålitlig i situationer där fysiskt våld kan uppstå och du är duktig på att såväl samarbeta som att arbeta självständigt beroende på situation. Rollen kräver att du har förmåga att prioritera och snabbt växla mellan arbetsuppgifter och tempo samt ta egna initiativ i arbetet.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.Övrig information
Ansökan sker via arbetsgivarens hemsida. Följ instruktionerna i annonsen för att skicka in din ansökan via länken.
Kontaktpersoner: Bukuroshe Iljazi (Buba) och Nejra Radoncic
Frågor hänvisas till: rekrytering.arrestvakt@polisen.se
Telefon: 077-114 14 00
Fackliga företrädare: SACO, Polisförbundet, Fackförbundet ST, SEKO Polisen. Nås via växeln 11414
Arbetstid: 3-skift tillämpas utöver dagtid
Tillträde: Utbildningsstart planeras under maj månad, 3 veckor på heltid vilket du behöver vara tillgänglig för att kunna tillträda tjänsten i juni månad
Anställningsform: SÄVA+vikariat, framåt kan det finnas möjlighet till en intermittent anställning
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Om du blir aktuell för anställning har du inte rätt till semesterledighet. Istället kommer du att få semesterersättning utbetald efter det att anställningen avslutats.
Enstaka kortare ledighet med löneavdrag kan beviljas om verksamheten tillåter detta och då enligt överenskommelse med chef.
