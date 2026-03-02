Sommarvikariat Alimak 2026
Är du ansvarstagande, vill utvecklas och trivs med struktur och ordning då är du välkommen att söka!
Under perioden början av juni till slutet av augusti anställer vi årligen ett antal semestervikarier inom ett flertal områden. Vi söker dig som är intresserad av att arbeta på ett multinationellt företag som är världsledande inom bygghissar, industrihissar och arbetsplattformar. För att vara aktuell för sommarjobb måste du ha fyllt 16 år och kunna arbeta under hela semesterperioden.
Placeringsort Skellefteå.
Vi söker medarbetare inom följande befattningar:
Säljsupport - rekryterande chef John Eriksson
Som säljsupport är du en viktig länk i säljkedjan genom att assistera våra säljare runt om i världen med tekniska förslag, offertrar och orderhantering. Offertarbetet består i att utifrån kundens förfrågan ta fram teknisk lösning själv eller i samarbete med teknikavdelningen, göra kalkyl och offert till kund.
Planerare - rekryterande chef Erik Ekersund
Som planerare arbetar du med att uppdatera produktionsscheman, säkerställa materialtillgång och registrera order i affärssystemet. Du ansvarar för att material finns tillgängligt i rätt tid och kvantitet för att tillgodose interna och externa kunders behov. Från inköpt material till leverans.
Reservdelssäljare - rekryterande chef Christer Lundström
Som reservsdelssäljare kommer du arbeta med att sköta kontakten med säljbolag, distributörer och slutkunder när det gäller prisuppgifter, offerter och order, samt att lämna uppgifter och rekommendationer rörande tekniska och kommersiella frågor gällande reservdelar.
Mek konstruktör - rekryterande chef Carl Jonsson
Som konstruktör inom maskinteknik kommer du få arbeta med spännande projekt på våra hissar, med fokus på specialhissar. Du kommer bidra med produktutveckling genom idégenerering, teknisk konstruktion och 2D/3D-modellering. Från anteckningsblock till slutprovning kommer du följa din konstruktion, som sedan levereras till kunder världen över. Publiceringsdatum2026-03-02Kvalifikationer
Det är viktigt att du som person är nyfiken och vill utvecklas, att du har lätt för att sätta dig in i arbetet. Du är ansvarstagande och arbetar strukturerat och noggrant. Du har påbörjad relevant teknisk utbildning, det är meriterade om det är eftergymnasiala studier inom befattningarna alt arbetslivserfarenhet, gärna från liknande roller mot tillverkande industri. Att kunna uttrycka sig väl i både tal och skrift vad gäller svenska och engelska är ett krav.
ERBJUDANDE
Hållbarhet genomsyrar allt vi gör och med fokus på säkerhet, innovativ teknik och digitalisering erbjuder vi ett stimulerande och utvecklande arbete i en internationell miljö. Hos oss blir du en viktig del i en gemenskap där du får möjlighet att både växa och utvecklas i din roll. Vi erbjuder även en rad förmåner som möjlighet till flexibla arbetstider, företagshälsovård, ersättning vid kostnad för tandvård, massage, träningskort etc.
ANSÖKAN
För mer information kontakta rekryterande chef på telefon 0910-87000. Facklig företrädare för Unionen är André Fageryd och för Sveriges Ingenjörer är Anders Nilsson.
Intervjuer sker löpande så ansök så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är 2026-03-22.
Tjänsterna avser heltid och är en visstidsanställning med tillträde efter överenskommelse. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Skicka din ansökan bestående av ett personligt brev samt CV (märkt med vilken roll du söker) till HR avdelningen, e-post: jenny.lind@alimakgroup.com
OM ALIMAK GROUP
Alimak Group (som koncernen heter) är en världsledande leverantör av vertikala transportlösningar för professionellt bruk. Företaget etablerades i Skellefteå 1948 och är idag ett globalt bolag med över 2000 anställda runt om i världen och försäljning i över 100 länder. Verksamheten i Skellefteå heter Alimak och har cirka 350 anställda. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Vill du veta mer kan du besöka: www.alimakgroup.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
E-post: jenny.lind@alimakgroup.com Arbetsgivarens referens
