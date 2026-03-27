Sommarvikariat aktivitetssamordnare
Åstorps kommun, Äldreomsorg
2026-03-27
Vill du ha ett jobb som känns meningsfullt och där dina idéer tas på allvar?
Välkommen till Åstorps kommun.
Hos oss arbetar du i en modig och framtidsinriktad organisation där vi prövar nya vägar och utvecklar våra verksamheter tillsammans. Våra medarbetare upplever hög tillit i vardagen till sina chefer, till varandra och till uppdraget. Här får du förutsättningar att ta ansvar, påverka ditt arbete och bidra med dina idéer.
Vi tror på ett tillitsbaserat ledarskap där chefer lyssnar, ger stöd och skapar utrymme för utveckling. Oavsett roll är du med och gör skillnad för invånare, kollegor och kommunen som helhet.
Åstorps kommun ligger naturnära i nordvästra Skåne med goda pendlingsmöjligheter och är en del av Familjen Helsingborg, vilket ger fler möjligheter till samarbete, utveckling och kompetensutbyte.
Tillsammans skapar vi värde varje dag.
Om uppdraget
Förebyggande enheten söker en engagerad person som vill stötta vår verksamhet under sommaren. Du kommer att planera och samordna aktiviteter, samt samarbeta med både aktivitetssamordnare och anhörigkonsulent för att skapa en trygg och stimulerande miljö för våra besökare. Du är en lagspelare som har lätt för samarbeta och skapa goda relationer med kollegor och deltagare. Du har god samarbetsförmåga och bidrar aktivt till teamets gemensamma mål och trivsel. Arbetsgivaren lägger stor vikt vid personlig lämplighet för uppdragetPubliceringsdatum2026-03-27Kvalifikationer
• Utbildning som hälso- eller äldrepedagog
Personliga kompetenser
• God samarbetsförmåga
• Strukturerad
• Flexibel
• Initiativförmåga
Vi erbjuder:
• Ett meningsfullt uppdrag i en förebyggande och stödjande miljö
• Möjlighet att göra skillnad för människor i olika livssituationer
• Introduktion och stöd från ordinarie personal och samarbetspartner
Arbetsgivaren kommer att intervjua- samt kan även komma att tillsätta tjänsten under pågående annonsering. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315880". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Åstorps kommun
(org.nr 212000-0936) Arbetsplats
Åstorps kommun, Äldreomsorg Kontakt
Enhetschef
Saranda Kalabria Saranda.Kalabria@astorp.se 042-640 37 Jobbnummer
9824327