Sommarvikariat - Ekonomiassistent Till Swedish Lorry Parts
Studerar du ekonomi och letar efter ett sommarjobb där du får bygga på din praktiska erfarenhet? Har du tidigare praktisk erfarenhet i en roll som Ekonomiassistent? Till Swedish Lorry Parts söker vi nu en prestigelös, snabblärd och nyfiken Ekonomiassistent för ett sommarvikariat mellan juni - augusti. Arbetet kommer att utföras på deras kontor som är beläget i Norsborg i södra Stockholm.Publiceringsdatum2026-03-31Om företaget
Swedish Lorry Parts är ett svenskt företag specialiserat på reservdelar som passar till Volvos entreprenadmaskiner, Volvo/Scanias lastbilar & bussar och Volvo Penta/Scanias marine och industri. Företaget har kontor i Stockholm och Göteborg och dessutom ett kontor och lager i Kumla och är totalt ca 60 anställda.
Deras höga produktkvalitet och leveranstillgänglighet har gjort Swedish Lorry Parts kända världen över inom den tunga fordonsindustrin och deras högkvalitativa produkter levereras till 91 länder över hela världen. Företaget omsätter ca 280 miljoner SEK och all ekonomi hanteras på Stockholmskontoret, beläget i Norsborg. Hit tar du dig enklast med bil, de erbjuder gratis parkering, eller kollektivt med tunnelbana och buss. Du kommer att vara på plats fem dagar i veckan.Arbetsuppgifter
Som Ekonomiassistent kommer du att ingå i ekonomiavdelningen bestående av tre personer. Du får en bred roll med varierande arbetsuppgifter och möjlighet att utvecklas inom ekonomi.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
• Hantera leverantörsfakturor; skanna och ankomstregistrera
• In- och utbetalningar i olika valutor
• Hantera förskottsfakturor
• Underhåll av leverantörsregister
• Periodiseringar
• Vara ett stöd till säljavdelningenProfil
För att vara rätt person för denna roll ska du ha tidigare erfarenhet som Ekonomiassistent där du har ansvarat för flera delar i flödet, speciellt fokus inom leverantörsreskontra. I ditt arbetssätt är du noggrann, flexibel och van att arbeta självgående. Vi söker dig som är nyfiken, gillar att arbeta med mycket eget ansvar och som vågar ta egna initiativ. Att bli en del av teamet är en självklarhet för dig och du tycker om att ha många kontaktytor och har lätt för att ta kontakt med dina kollegor i organisationen såväl som externa personer.
Framgångsfaktorer
• Erfarenhet av hela flödet inom kund- och leverantörsreskontra
• Tidigare hantering av fakturor i flera olika valutor
• God administrativ förmåga och vana att hantera flera uppgifter samtidigt
• Erfarenhet av ekonomisystemet Microsoft Business Central är meriterande
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift är ett kravOm företaget
Resultat AB är ett bemanningsbolag med inriktning på rekrytering och interimslösningar inom Ekonomi, Finans, HR & Lön. Som anställd hos oss erbjuder vi friskvårdsbidrag och har kollektivavtal vilket medför tjänstepension och försäkringar.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller på samtliga kandidater som vi väljer att presentera för våra kunder. Syftet är att säkerställa en trygg och pålitlig rekrytering för både dig, oss som arbetsgivare samt våra kunder.
För mer information om oss, titta gärna in på vår hemsida (www.resultatab.se) och följ oss på Linkedin https://www.linkedin.com/company/resultat-i-sverige-ab/Så ansöker du
START: Juni 2026
OMFATTNING: Heltid, 100%
PLACERING: Norsborg, Stockholm
LÖN: Enligt överenskommelse
KONTAKT: Gabriella Urban
SISTA ANSÖKNINGSDATUM: 2026-04-19
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd hos oss på Resultat AB och uthyrd till vår kund. Låter detta som en intressant utmaning? Vi uppskattar om du ansöker omgående då urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas tidigare. Har du frågor är du välkommen att kontakta Gabriella Urban på 073 - 311 68 62 eller maila gabriella@resultatab.se Så ansöker du
