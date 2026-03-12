Sommarpersonal Reception/Sevice Crew
2026-03-12
Välkommen till en arbetsplats i hjärtat av Kristianstad
ProfilHotels Grand Kristianstad är inte bara ett hotell - det är en levande mötesplats för både gäster och medarbetare. Hos oss arbetar du i en inspirerande miljö där stadens puls möter närhet till natur, kultur och historia. Hotellet ligger mitt i centrum, granne med vackra Tivoliparken och bara ett stenkast från Naturum Vattenriket - ett av Skånes mest uppskattade utflyktsmål.
Vi är stolta över att erbjuda våra gäster personlig service, bekvämt boende, god mat och en varm atmosfär - något vi skapar tillsammans, varje dag. Hos oss får du vara med och leverera kvalitet och omtanke i varje detalj - och göra skillnad, på riktigt.
Vill du jobba på ett hotell där din insats verkligen räknas? Då vill vi gärna lära känna dig.
ProfilHotels Grand Kristianstad söker flexibel medarbetare som vill arbeta både i receptionen, frukost och restaurang i sommar.
Perfekt för dig som gillar tempo, variation och mötet med människor.Publiceringsdatum2026-03-12Dina arbetsuppgifter
När du arbetar i receptionen är du hotellets ansikte utåt. Då ingår att:
Checka in och ut gäster
Hantera bokningar, betalningar och administrativa uppgifter
Kunskap i hotell bokningssystemet MEWS är en fördel
Svara på mejl och telefonsamtal
Ge information om hotellet och tips om närområdet
Lösa problem snabbt och professionellt
- Gillar att hantera många saker samtidigt
Samarbeta med övriga avdelningar för att skapa en smidig vistelse för gästen
När du arbetar i frukost & restaurang ansvarar du för att ge gästerna den bästa möjliga servicen. Arbetsuppgifterna består av:
- Ge våra gäster ett trevligt och professionellt bemötande
- Hålla rent och snyggt i serveringsytor och matsal
- Säkerställer att buffén är fräsch, påfylld och inbjudande
- Se till att gästerna trivs och får en bra service
- Ta beställningar och servera mat och dryck
- Samarbeta med kök och kollegor för att skapa ett bra arbetsflöde
Arbetstiderna är varierande och inkluderar tidiga morgnar, kvällar och helger enligt schema.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete i reception, eller annat serviceyrke
Talar svenska och engelska flytande
Har ett intresse för service och gör alltid ditt bästa för att skapa en positiv upplevelse för våra gäster
Har en härlig energi och är inte rädd för att ta egna initiativ
Tjänsten innebär serveringsansvar. Enligt Alkohollag (2010:1622) 3 kap. 7 § ska den som är serveringsansvarig ha fyllt 20 år.
Låter det som du? Skicka in din ansökan och berätta varför just du passar hos oss senast 19/4.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot att välkomna vår nästa stjärna!
Ligula Hospitality Group är moderbolag i en privatägd hotell- och restaurangkoncern i stark men långsiktig tillväxt. Vi äger, förvaltar och utvecklar välkända varumärken och koncept inom besöksnäringen och har sedan 2015 mer än fördubblat antalet hotell - med fortsatt expansion i fokus.
I dag består koncernen av 48 hotell i Sverige, Danmark och Tyskland som drivs under varumärkena ProfilHotels, Apartments by Ligula, Motel L, Good Morning Hotels och Collection by Ligula. Därutöver driver vi sex Best Western Plus-hotell genom avtal. Totalt sysselsätter vi cirka 800 årsanställda och omsätter över 1 500 MSEK.
Som arbetsgivare vill vi erbjuda trygga och schyssta villkor i en stabil organisation. Vi är anslutna till Visita genom kollektivavtal, vilket innebär ordnade arbetsvillkor, tjänstepension, försäkringar och andra viktiga förmåner.
Hos oss kombineras stabilitet och långsiktighet med möjligheten att utvecklas i en växande koncern. Vi strävar efter hållbara anställningar, tydliga strukturer och ett arbetsliv där du kan känna trygghet både idag och inför framtiden. Ersättning
HRF- kollektivavtal, timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/49". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ligula Hospitality Group AB
(org.nr 556792-6497) Arbetsplats
ProfilHotels Grand Kristianstad Jobbnummer
9793204