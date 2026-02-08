Sommarpersonal Kaffedoppet Strömstad

Kaffebolaget Strömstad AB / Restaurangbiträdesjobb / Strömstad
2026-02-08


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Strömstad, Tanum, Dals-Ed, Munkedal, Bengtsfors eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Kaffebolaget Strömstad AB i Strömstad

Småbrödsbageriet startades av Anna Schiöler, mor till den kända konstnären Inge Schiöler. . För att kunna försörja sina barn började Anna att baka bröd hemma. Brödet sålde hon till grannar och andra som ville ha nybakat bröd till morgonkaffet. Hennes bröd blev så pass omtyckt att Anna bestämde sig för att öppna småbrödsbageriet Kaffedoppet 1936.

Vi söker nu 5 kollegor inför sommaren 2026 !
Arbetsuppgifterna består av kassaarbete , matberedning, varuhantering , disk & städ.
Du ska vara glad , positiv och gilla att jobba i högt tempo.
Vill du ha ett fartfyllt roligt jobb med god gemenskap?

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
E-post: info@kaffedoppet.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommar 2026".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kaffebolaget Strömstad AB (org.nr 559505-0690)

Arbetsplats
Strömstad AB, Kaffebolaget

Kontakt
Sanna Hansson
info@kaffedoppet.se
0736936600

Jobbnummer
9729574

Prenumerera på jobb från Kaffebolaget Strömstad AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Kaffebolaget Strömstad AB: