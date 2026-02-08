Sommarpersonal Kaffedoppet Strömstad
Småbrödsbageriet startades av Anna Schiöler, mor till den kända konstnären Inge Schiöler. . För att kunna försörja sina barn började Anna att baka bröd hemma. Brödet sålde hon till grannar och andra som ville ha nybakat bröd till morgonkaffet. Hennes bröd blev så pass omtyckt att Anna bestämde sig för att öppna småbrödsbageriet Kaffedoppet 1936.
Vi söker nu 5 kollegor inför sommaren 2026 !
Arbetsuppgifterna består av kassaarbete , matberedning, varuhantering , disk & städ.
Du ska vara glad , positiv och gilla att jobba i högt tempo.
Vill du ha ett fartfyllt roligt jobb med god gemenskap? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
