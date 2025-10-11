Sommarnotarie 2026
2025-10-11
Vi söker för kunds räkning. För att ansöka till tjänsten, vänligen besök https://karriarguiden.se/sv/jobb/sommarnotarie-2026.
Vi ser fram emot din ansökan!
Advokatbyrån Gulliksson söker sommarnotarier till våra kontor i Lund, Malmö, Göteborg och Stockholm inför sommaren 2026. Vi erbjuder dig som är juriststudent en möjlighet att få en värdefull inblick i arbetet på en affärsjuridisk byrå. Under ca fem veckor blir du en del av vårt team och får delta i spännande ärenden och utmaningar, allt för att ge dig optimala förutsättningar till en lyckad start i juristlivet.
Att vara sommarnotarie hos oss på Gulliksson innebär att du får prova på hur det är att arbeta som affärsjurist inom olika områden. Oftast får du bidra i klientarbete redan från dag ett. Du kommer att delta i byråns löpande arbete varvat med utbildning och sociala aktiviteter.
När du kommer till oss som sommarnotarie får du en egen fadder som ger dig stöd och hjälper dig att hitta rätt i ditt arbete. För att du ska få nytta av din tid som sommarnotarie bör du ha läst minst sex terminer på juristprogrammet.
Vi söker sommarnotarier till i Lund, Malmö, Göteborg och Stockholm och kallar till intervjuer löpande under hösten. Vi tar gärna del av din ansökan så snart som möjligt, dock senast 15 januari. I din ansökan är det viktigt att du anger vilket kontor du söker dig till.
Du gör din ansökan via vår Karriärsida. Om du har några frågor kan du läsa mer om oss här på hemsidan eller kontakta HR och Talent Manager Birgitta Larsson via birgitta.larsson@gulliksson.se
eller 0766-455711.Gulliksson är advokatbyrån som skiljer sig från mängden
Vi är en affärsjuridisk advokatbyrå med engagerade och kunniga jurister som är verksamma särskilt inom immaterialrätt, obeståndsjuridik, affärsjuridik, tvistelösning, miljörätt och arbetsrätt. Vår speciella kultur präglas av en öppen miljö där spetskunskap inom juridik kombineras med ett genuint intresse för våra klienters affärsområden som sträcker sig mellan innovationer, vetenskap, konst och affärer.
Advokatbyrån Gulliksson är en av de mest välrenommerade advokatbyråerna i Sverige, prisbelönad av flera oberoende internationella rankinginstitut som Chambers, Legal500, MIP och IAM. På Gulliksson är vi drygt 65 medarbetare på kontoren i Malmö, Lund, Stockholm och Göteborg. Just nu är vi i en väldigt expansiv fas och hoppas kunna välkomna fler medarbetare till oss under det kommande året. Vår unika ställning har gjort oss till en av de största advokatbyråerna i Sverige vad gäller immaterialrätt och ett förstahandsval inom affärsjuridiken för det kunskapsintensiva företaget. Så ansöker du
