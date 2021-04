sommarkock - Svenska Järnvägsmännens Semesterhemsförening Up - Optikerjobb i Vimmerby

Hälleviks Havsbad är ett anrikt klassiskt sommarhotell med plats för ca 125 gäster. Våra gäster bor i självhushållslägenheter eller i hotellrum med enklare standard. Vi har en restaurang med ca 95 sittplatser och fullständiga rättigheter. Hälleviks Havsbad är ett mycket aktivt hotell och våra gäster är idrottsgrupper, golfspelare, deltagare i våra olika temaveckor samt semestergäster. Vi har också mycket bröllop och fester under för- och eftersäsong.Vi söker nu kockar till hotellets restaurang. Du bör ha ekonomiskt tänkande och hantera råvaror på ett lämpligt sätt. Du bör ha erfarenhet från a la carte och kunna laga hemlagad husmanskost.Bifoga referenser och betyg i din ansökan. Vi behandlar inte ansökningar som ej uppfyller sökkraven.Välkommen med din ansökan och till ett sommarjobb i en underbar miljö med fantastiska medarbetare.Övernattningsrum finns om du vissa dagar behöver stanna kvar.Omfattning 75% men kan bli heltid.2021-04-14Sista dag att ansöka är 2021-04-30Svenska Järnvägsmännens Semesterhemsförening UpFREDENSBORG 12059891 VIMMERBY5691084