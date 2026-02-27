Sommarjobbare till aktivitetsbubblan 2026
Strängnäs kommun, Fritidsgårdar / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Strängnäs Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Strängnäs
2026-02-27
, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Nykvarn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strängnäs kommun, Fritidsgårdar i Strängnäs
Vill du vara med och skapa en meningsfull och aktiv sommar för barn och unga i Strängnäs kommun? Nu söker vi fyra engagerade och ansvarstagande sommarjobbare till aktivitetsbubblan 2026!
Aktivitetsbubblan är en mobil arena fylld med aktivitetsmaterial. Den besöker olika bostadsområden och platser i Strängnäs kommun - du behöver inte ta dig till bubblan, bubblan kommer till dig! Projektet Aktivitetsbubblan tillhör verksamheten Ung i Strängnäs som arbetar aktivitetsbaserat. Vår verksamhet är hbtqi-certifierad, vilket är en del av vårt arbete för att främja jämställdhet och inkludering.
Syftet är att skapa en trygg och inkluderande miljö för barn och unga i deras egen arena, där dom kan delta i roliga aktiviteter som exempelvis sport och rörelse, pyssel och skapande eller dans och musik.
Vi söker nu fyra sommarjobbare som kan stötta upp i arbetet med aktivitetsbubblan under vår högsäsong i mitten av juni till mitten av augusti. Arbetets omfattning är på runt 75 - 100% och arbetspassen kommer vara förlagda under förmiddag eller eftermiddag/kväll, samt helg.Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
Som sommarjobbare hos oss är du en förebild för barnen och en viktig del i att skapa en trygg och positiv miljö. Tillsammans med ditt team kommer du planera, genomföra och leda aktiviteter samt bygga relationer med deltagarna.
Ett arbetspass kan börja med att, tillsammans med minst en annan kollega, lasta aktivitetsmaterial för att sedan åka till olika platser inom kommunen. Väl på plats handlar det om att skapa en inbjudande och trivsam miljö som ungdomarna och barnen kan vända sig till för aktivitet eller samtal. Du kommer att få stöd i din roll av ungdomscoacher från Ung i Strängnäs kommun.
Dina arbetsuppgifter:
* leda och delta i dom aktiviteter du och ditt team planerar.
* skapa en trygg och inkluderande miljö där alla känner sig välkomna.
* bygga relationer med barn och unga genom samtal och engagemang.
* transportera och hantera aktivitetsmaterial.
* samarbeta med kollegor och föra en god dialog med vårdnadshavare och andra vuxna på platserna ni besöker.
Vidare kommer du i din roll ha visst ansvar för marknadsföringen av Aktivitetsbubblan, för att vi ska synas och höras i olika forum. Det är viktigt för oss att nå ut, dels till barn och unga, dels till vårdnadshavare och andra vuxna.Kvalifikationer
Vi söker dig som är i början av din karriär, som vill utvecklas och växa i denna roll. För att lyckas i rollen ser vi också att du har:
* tidigare erfarenhet av att arbeta med eller leda barn och unga.
* B-körkort.
* god förmåga att uttrycka dig på svenska och även på engelska i både tal och skrift.
Det är också bra om du har:
* intresse för eller är insatt i dagens ungdomskultur.
* något fritidsintresse du gärna delar med dig av till våra besökare.
* ledarskapsutbildning eller erfarenhet av föreningsliv.
* erfarenhet av att planera och genomföra aktiviteter.
* kunskap i flera språk än svenska och engelska.
* erfarenhet av eller intresse för marknadsföring.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss och stor vikt kommer läggas vid dessa. Vi söker i första hand dig som uppvisar intresse för att arbeta med målgruppen. Du trivs i sociala sammanhang och har lätt att skapa och bygga förtroendefulla relationer. Du har ett positivt och ansvarstagande förhållningssätt, du ser lösningar snarare än hinder. Vidare är du anpassningsbar och inte rädd för att ta initiativ.
Urvalet sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm som nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
* Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
* Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
* Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du vill bidra till Strängnäs framtid. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "64/12". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Strängnäs kommun
(org.nr 212000-0365), https://www.strangnas.se/uppleva-och-gora/fritidsgardar/ung-i-strangnas-kommun Arbetsplats
Strängnäs kommun, Fritidsgårdar Kontakt
Samordnare
Sandra Wallin Sandra.Wallin@strangnas.se Jobbnummer
9766613