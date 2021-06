Sommarjobba som orderplockare! - AB Söder & Co Consulting - Lagerjobb i Göteborg

AB Söder & Co Consulting / Lagerjobb / Göteborg2021-06-292021-06-29Har du inte fått klart med något sommarjobb ännu? Vi söker nu ett antal kollegor som kan komma in på heltid men också vid behov nu under sommarperioden. Våra kunder ligger runtom i Göteborg och Mölndal. Arbetstider är främst på dagtid mån-fredag. Behovet är tidsbegränsat och därför söker vi dig som är intresserad av sommarjobb. För rätt person kan det även finnas möjlighet till extrajobb under hösten.Arbetsuppgifterna kan variera beroende på kund men i huvudsak är det orderplock med truck som är aktuellt.Vi söker dig som kan starta omgående och jobba några veckor framöver. Du som söker har truckkort A+B och dokumenterad erfarenhet av liknande arbete sedan tidigare samt körvana av någon truck.Skicka in din ansökan redan idag via www.soderco.se, vi arbetar med löpande urval så ansök redan idag!Välkommen med din ansökan!Söder & Co är ett lokalt bemanningsföretag som står för prisvärdhet och kvalitet. Våra samarbeten bygger på relationer grundade på långsiktighet, engagemang, enkelhet och förtroende.Varaktighet, arbetstidHeltid SommarjobbFast lönSista dag att ansöka är 2021-07-31AB Söder & Co Consulting5837429