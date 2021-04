Sommarjobba som butikssäljare för Pelle P på Bohus Malmön? - Retail Staffing Sverige AB - Säljarjobb i Sotenäs

Retail Staffing Sverige AB / Säljarjobb / Sotenäs2021-04-10Pelle P designar, tillverkar och säljer tekniska seglar-och skidkläder samt sport- och fritidskläder för den aktiva människan där design kombineras med hög kvalité och funktion. Varumärket har sitt ursprung i seglarlegenden Pelle Petterson som även gjort sig känd som industri- och produktdesigner. Bolagets försäljning sker via externa återförsäljare, egna butiker och web i Norden, Tyskland, UK och Schweiz.WWW.PELLEPETTERSON.SEPelle P söker nu dig som vill jobba som butikssäljare i deras sommarbutik på Bohus Malmön!Vi söker dig som är säljdriven, resultatinriktad och som brinner för att ge kunden bästa tänkbara service. Du är utåtriktad och räds inte för att ta kontakt med kunden, ofta är du deras första kontakt med företaget och därmed är du vårt ansikte utåt.Att vara säljare i någon av våra butiker innebär inte bara att du står i kassan utan vi söker dig som kan se den affärsmässiga helheten och göra det där lilla extra som ökar försäljningen och som gör att kunderna vill komma tillbaka. Du tycker både om att jobba i team och självständigt, många gånger är du själv i butiken och då gäller det att kunna växa och ta ansvar.Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från arbete i butik med aktiv personlig försäljning.I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:* I varje läge sätta försäljningen och kunden i första hand.* På bästa sätt stötta kollegorna i det dagliga arbetet.* Ständigt arbeta med att exponera och presentera varorna på ett attraktivt och säljande sätt.* Hålla snyggt och rent både i butiken och på lagret.Övrig informationPlats: Bohus MalmönOmfattning: 70-100%Period: maj - slutet augusti (mellan maj och midsommar är det främst helger och därefter är det 70-100%)2021-04-10I samband med denna rekrytering samarbetar Pelle P med Retail Staffing.OBS! FÖR ATT UPPFYLLA KRAVEN I GDPR SAMT KUNNA HÅLLA EN GOD KOMMUNIKATION MED VÅRA SÖKANDEN TAR VI ENBART EMOT ANSÖKNINGAR DIGITALT VIA ANNONSEN, EJ VIA E-POST, BREV, ETC.Se vår hemsida www.retailstaffing.se för alla våra lediga tjänster.Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.Varaktighet, arbetstidDeltid VisstidFastSista dag att ansöka är 2021-04-18Retail Staffing Sverige AB5683440