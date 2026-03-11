Sommarjobba inom kundsupport!
Detta är ett sommarjobb på heltid som varar fram till 31 augusti. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult på Telia.
Detta är ett sommarjobb, vilket innebär begränsad möjlighet till ledighet.
Om företaget
Telia Company är ett kommunikationsföretag inom IT- och telekom. De hjälper företag och privatpersoner att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Sverige har en bredbandsinfrastruktur i världsklass med väl utbyggda fibernät och just nu moderniserar Telia hela mobilnätet med förstärkt 4G och 5G. Med cirka 21 000 medarbetare i sju länder, varav 4 700 kollegor i Sverige, erbjuder Telia den bästa uppkopplingen i de bästa näten och fortsätter att investera för ett mer digitalt och hållbart samhälle.
Digitaliseringen har kopplat samman människor och låter oss prata, lyssna, titta, läsa och tycka, nästan var i världen vi än befinner oss. Nationer, företag och individer möts över gränser och kontinenter, dygnet runt och året om. Telia Company tillhandahåller grunderna i det digitala samhället som är avgörande för att skapa en bättre framtid.
Välkommen till Telia, bättre nät, bättre upplevelser!
Arbetsuppgifter
I rollen som kundsupport hos Öppen Fiber arbetar du nära företagets privat- och företagskunder och ansvarar för att säkerställa en hög kundnöjdhet. Du hanterar ärenden av varierande omfattning och komplexitet, som rör fiberinstallationer, orderläggning, operatörsbyten, fakturafrågor och reklamationer. Dina främsta arbetsverktyg är telefon och mejl, och ditt fokus är alltid att ge snabb, tydlig och professionell service.
Arbetsuppgifterna är varierande och du har många kontaktytor både internt och externt. Inom Second Line Support arbetar du med mer komplexa ärenden, utmanar befintliga rutiner och bidrar till att utveckla processer som ökar både lösningsgrad och kundnöjdhet.
Öppen Fiber hanterar hela kedjan i Telias fiberaffär och arbetar kontinuerligt med att förenkla och förbättra kundresan - från installation till färdig service - för att göra det enkelt, tydligt och tryggt för kunderna.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Avslutad gymnasieutbildning
Tidigare arbetslivserfarenhet, med fördel inom kundservice/support
Du talar och skriver obehindrat på svenska och du har goda kunskaper i engelska
Tekniskt intresse är meriterande
Du är bra på att kommunicera, utmana och skapa resultat. Du är nyfiken, kreativ, har stort intresse för att arbeta med och för människor och stöttar dina kollegor till att ständigt utvecklas och förbättras. Du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer. Som person är du ansvarstagande, du är engagerad och positiv till förändringar. Du ser möjligheter där andra ser hinder. Kunden är central i Telias arbete och vi ser att ditt naturliga förbättringstänk alltid utgår ifrån kund och verksamhet.
Övrig information
Start: 18 maj fram till 31 augusti Plats: Sundsvall Lön: Enligt överenskommelse
I denna rekryteringsprocess kommer vi att genomföra bakgrundskontroller.
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
