Sommarjobb VB Elnät 2026
2026-03-12
Företagsbeskrivning
Är du student eller snart examinerad och vill bidra till en fossilfri framtid? Sök sommarjobb hos VB Elnät och använd dina kunskaper för att göra skillnad!
Till VB Elnät söker vi just nu två sommarjobbare som vill arbeta större delen av sommaren (juni-augusti enligt överenskommelse).
Om rollen
Västerbergslagens Elnät äger, driver och underhåller elnätet inom Ludvika, Fagersta och delar av Smedjebackens kommun. Med cirka 27 000 kunder och en årlig transitering på nära 1 TWh, är vi en viktig aktör i energiomställningen till ett fossilfritt samhälle.
Som sommarjobbare hos oss kommer du att:
Arbeta i vårt NIS-system (dpPower) med uppdatering av information om ledningar, kablar och stationsscheman.
Digitalisera olika typer av tekniska dokument.
Kravspecifikation
Vi söker dig som idag studerar på högskola/universitet/yrkeshögskola med inriktning elkraft eller som går ett tekniskt program på gymnasiet
Du behöver ha fyllt 18 år
God datorvana
Det är viktigt att du kan kommunicera på svenska, i både tal och skrift
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och tror att du en självgående person som tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du är serviceinriktad och har en god samarbetsförmåga. Vidare är du noggrann, analytisk och har en god datorvana.
Ytterligare information
I din ansökan behöver följande information framgå:
Pågående utbildning
Om du har B-körkort
Din ålder
Tidigare arbetslivserfarenheter
Vilka veckor under sommaren som du kan arbeta
Varför du passar för det här jobbet
Sista ansökningsdag är den 25 mars och tillträdesdag sker efter överenskommelse. Löpande urval kan förekomma så vänta inte med din ansökan.
Placeringsort: Ludvika
Har du frågor kring tjänsterna kontakta HR Business Partner Emilia Wiberg, emilia.wiberg@vbenergi.se
alternativt genom växeln på 0240-876 00. Vi frågor om processen kontakta rekryterare
Fackliga representanter är Torbjörn Jonsson Unionen, Mikael Boström Sveriges Ingenjörer och Pertti Palonto Ouberri SEKO. Du når dem genom växeln på 0240-876 00.
Vi är övertygade om att strävan efter mångfald och integration bidrar till att bygga ett mer attraktivt, effektivt, kundcentrerat och lönsamt företag. Därför välkomnar vi ansökningar från alla individer oavsett ålder, religiös tro, könsidentitet och uttryck, sexuell identitet, funktionshinder och etnisk bakgrund. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhetsmedvetande och genomför slumpvisa alkohol- och drogtester. Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med nya dataskyddslagen, för mer information gå in på www.vbenergi.se
Drogtest genomförs innan anställning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
Detta är ett heltidsjobb.
Svetsarevägen 4
771 42 LUDVIKA
För detta jobb krävs körkort.
Ludvika - VB Energi
