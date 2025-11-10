Sommarjobb, vårdadministratör/läkarsekreterare
2025-11-10
Psykiatriska kliniken, höglandet
Ett sommarjobb hos oss som innebär att du är med och tryggar någons sommar. Du tryggar för invånaren, men tryggar också för dig själv inför framtiden via den erfarenheten som ett sommarjobb ger dig.
Rollen som vårdadministratör/läkarsekreterare
Vi vill med våra sommarvikariat erbjuda dig en möjlighet att lära och utvecklas tillsammans med oss. Du står inför ett spännande, utvecklande och varierat arbete under sommaren 2026.
I rollen som sommararbetande vårdadministratör/läkarsekreterare arbetar du med vårdinformationshantering, utskrifter, bevakningar, kallelser, väntetidslistor, kontrolluppgifter i journalsystem samt receptionsarbete. Arbetstid är förlagd under vardagar, dagtid.
Vi vet att det inte alltid är lätt att vara ny på jobbet och därför gör vi vårt allra bästa för att du ska känna dig trygg, taggad och förberedd inför ditt sommarjobb hos oss. Innan du börjar jobba i verksamheten får du en grundlig introduktion utifrån dina behov och erfarenheter.
Din blivande arbetsplats
Som vårdadministratör på psykiatriska kliniken finns möjlighet att arbeta i både öppenvård och heldygnsvård. Inom vår öppenvårdsverksamhet ingår de psykiatriska mottagningarna i Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda. Klinikens övriga verksamhet finns på Höglandssjukhuset i Eksjö och innefattar heldygnsvård, akutmottagning, vårdjour samt remiss- och bedömningsenhet. På den vårdadministrativa enheten är vi 21 vårdadministratörer som har sin basplacering på klinikens olika enheter.
Mer information om psykiatriska kliniken som arbetsplats finner du här. (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/sjukhus-som-arbetsplats/arbetsplatser-pa-hoglandssjukhuset-eksjo/psykiatriska-kliniken-som-arbetsplats/)
Undrar du hur det är att arbeta som vårdadministratör inom Region Jönköpings län? Här kan du följa @vardadminstratoren (https://www.instagram.com/vardadministratoren/)på
Publiceringsdatum2025-11-10

Profil
Vi söker dig som är utbildad vårdadministratör eller läkarsekreterare. Även vårdadministratörsstudenter kan arbeta som läkarsekreterare efter ett års studier. God kunskap i det svenska språket i både tal och skrift är krav för att lyckas i rollen.
För att du ska trivas hos oss är du kvalitetsmedveten. Du har lätt för att arbeta på ett strukturerat sätt och du har lätt för att samarbeta med andra. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att kunna ha en så god sommarplanering som möjligt ser vi det som positivt om du kan arbeta minst tre veckor sammanhängande under sommaren, gärna längre. Introduktion sker utöver dessa veckor.
Vårt erbjudande till dig
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Vissa förmåner gäller oavsett anställningsform och andra styrs av anställningsform samt hur mycket du arbetar och hur länge. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Har du frågor är du välkommen att kontakta administrativ enhetschef Zenah Fransson, 076-697 32 07. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Eftersom urval, intervjuer och tillsättning sker löpande ber vi dig att skicka in din ansökan snarast, dock senast den 28 februari 2026. Välkommen med din ansökan!
Var noga med att ange eventuell praktik och arbetslivserfarenhet i din ansökan. Det är viktigt att du också bifogar examensbevis. Om du ännu inte är färdig med studierna, bifoga ett LADOK-utdrag eller annat intyg där avslutade kurser framgår.
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/ Ersättning
Fast lön. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "P1134/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057) Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9595858