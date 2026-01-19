Sommarjobb, vårdadministratör/läkarsekreterare
2026-01-19
Ögonmottagningen, Höglandssjukhuset, Eksjö
Vill du bidra till trygghet i sommar? Varmt välkommen att söka sommarjobb på ögonmottagningen på Höglandssjukhuset i Eksjö!
Rollen som vårdadministratör/läkarsekreterare
Som sommarvikarie hos oss arbetar du med administrativa uppgifter i vår reception, exempelvis att svara i telefon, administrera bokningar av patientbesök och andra vårdadministrativa uppgifter.
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning under perioden vecka 24-33. Möjlighet till förlängning efter sommaren kan finnas.
Din blivande arbetsplats
Ögonmottagningen finns på Höglandssjukhuset i Eksjö och har öppet alla vardagar. I dagsläget är vi 25 medarbetare inom olika yrkesgrupper. Vi tar hand om patienter med kroniska ögonsjukdomar, akuta ögonbesvär samt barn med ögonbesvär. Vi opererar även grå starr och en del hudförändringar.Publiceringsdatum2026-01-19Profil
Vi ser gärna att du har en pågående eller slutförd utbildning till vårdadministratör, men det är inget krav. Det är även en fördel om du har erfarenhet av journalsystemet Cosmic.
Du tar dig an dina arbetsuppgifter med engagemang, energi och ansvarskänsla och strukturerar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du gör korrekta prioriteringar och har även en god förmåga att anpassa dig när omständigheterna förändras. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi vill med våra sommarvikariat erbjuda dig en möjlighet att lära och utvecklas. Vi erbjuder dig ett spännande, utvecklande och varierat arbete under sommaren 2026.
• Jag tycker det är ett väldigt bra arbetsklimat här. Alla hälsar alltid och ställer alltid upp och hjälper till om man inte förstår, så det har varit väldigt bra, säger Anna, som har studerat till vårdadministratör och jobbade som läkarsekreterare under sommaren.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Vissa förmåner gäller oavsett anställningsform och andra styrs av anställningsform samt hur mycket du arbetar och hur länge. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/).
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta administrativ enhetschef Sandra Eklund, sandra.eklund@rjl.se
, 010-244 74 58. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Vi arbetar med löpande urval, intervjuer och tillsättning, så ansök snarast om du är intresserad av att arbeta hos oss. Sista ansökningsdag är den 28 februari. Varmt välkommen med din ansökan!
Vänligen bifoga CV och eventuella intyg, exempelvis Ladok-utdrag om du har en pågående utbildning, med din ansökan. Observera att vi tagit bort det personliga brevet i denna rekrytering och istället får du besvara några frågor som är aktuella för tjänsten. När du svarar på frågorna är det viktigt att du ger en rättvisande bild av dig själv. Välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "K53/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
Husargatan 4 (visa karta
)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9691932