Sommarjobb, Undersköterska
Region Jönköpings län / Undersköterskejobb / Jönköping Visa alla undersköterskejobb i Jönköping
2025-11-10
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Dagkirurgen, Operations- och intensivvårdskliniken, Länssjukhuset Ryhov,Jönköping
Söker du ett meningsfullt sommarjobb där du får vara en viktig del av teamet?
På dagkirurgiska enheten gör du skillnad för våra patienter samtidigt som du får värdefull erfarenhet och stöttning av engagerade kollegor.
Rollen som undersköterska
Som undersköterska arbetar du på DUVA - vår dagkirurgiska och uppvakningsenhet - där du tar hand om patienter före och efter operation. Du medverkar till att skapa trygghet och god omvårdnad under hela vårdförloppet, både för vuxna och barn.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att förbereda patienten inför operation, assistera vid olika former av blockader och bedövningar, samt övervaka patientens återhämtning efter ingreppet. Hantering av medicinteknisk utrustning, förrådshantering och arbete med sterilt gods är också en del av ditt dagliga arbete.
Din blivande arbetsplats
Vi erbjuder dig ett spännande uppdrag på en av Sveriges bästa dagkirurgiska enhet. Operations- och intensivvårdskliniken är en av sjukhusets största kliniker med ca 450 medarbetare inom intensivvård, operationssjukvård, sterilteknisk verksamhet och en administrativ enhet. Kliniken har medarbetare med hög kompetens och vilja av att vara med och utveckla - du ska vara med och bidra till denna utveckling. Visionen är att vara en klinik i världsklass och tillsammans ger vi patienterna den bästa möjliga vården!Publiceringsdatum2025-11-10Profil
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller studerar till sjuksköterska eller läkare. Erfarenhet inom akutsjukvård eller slutenvård är meriterande.
Anställningen är ett sommarvikariat och omfattar perioden från vecka 25 till och med vecka 33. Dina önskemål om upplägg och vilka veckor du vill arbeta diskuterar vi vid intervjutillfället.
För att trivas hos oss är du kvalitetsmedveten, tar initiativ och ansvar för både dina egna arbetsuppgifter och enhetens helhet. Du har god samarbetsförmåga, är empatisk och har ett positivt förhållningssätt till arbetsuppgifter och kollegor. Tillsammans skapar vi hög patientsäkerhet och god tillgänglighet, med patienten i fokus. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi vill med våra sommarvikariat erbjuda dig en möjlighet att växa och utvecklas tillsammans med oss. Under sommaren 2026 får du ett spännande, varierande och utvecklande arbete.
Att vara ny på jobbet kan vara utmanande, och därför gör vi vårt yttersta för att du ska känna dig trygg och förberedd. Du får en grundlig två veckors introduktion utifrån dina behov och erfarenheter innan du börjar jobba i verksamheten.
Som sommarvikarie i Region Jönköpings län har du även tillgång till våra friskvårdsanläggningar i Eksjö, Nässjö, Jönköping och Värnamo. Denna förmån gäller för dig med en sommaranställning på minst tre veckor.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta :
Vårdenhetschef: Åsa Bengtsson telefonnummer 010-242 19 23
Rekryteringsspecialist: Arijana Jazic telefonnummer 010- 243 50 87
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Eftersom urval, intervjuer och tillsättning sker löpande ber vi dig att skicka in din ansökan snarast, dock senast den 28 februari 2026. Välkommen med din ansökan!
Var noga med att ange eventuell praktik och arbetslivserfarenhet i din ansökan. Det är viktigt att du också bifogar examensbevis. Om du ännu inte är färdig med studierna, bifoga ett LADOK-utdrag eller annat intyg där avslutade kurser framgår.
I och med att undersköterska sedan 1 juli 2023 är en skyddad yrkestitel kommer du att få ange i din ansökan om du har ett bevis för skyddad yrkestitel. Har du en tillsvidareanställning som undersköterska idag och inte har ett bevis om skyddad yrkestitel ber vi dig bifoga ett intyg på din tillsvidareanställning i din ansökan för att fortsatt kunna behålla titeln undersköterska. Ersättning
Fast lön. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "K1254/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057) Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9595933