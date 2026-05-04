Sommarjobb till vår matsal i Gunnilse
International Färg AB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg
2026-05-04
På International Färgs moderna fabrik i Gunnilse utanför Göteborg tillverkar vi ytskyddsfärger till broar, vindkraftverk, sportarenor med mera under varumärket International, vi är världsledande inom skyddsfärger. International Färg är sedan 1998 en del av AkzoNobel-koncernen. På anläggningen finns även sälj- och marknadskontor för våra tre affärsområden: Marine & Protective, Yacht och Powder Coatings i Norden. Vi är cirka 150 stolta medarbetare som tillsammans representerar ett stort antal olika nationaliteter, tillsammans arbetar vi för att göra vår värld lite mer färgglad.
Just nu söker vi en sommarjobbare till vår matsal på siten i Gunnilse från vecka 27-32!
Vad kan AkzoNobel erbjuda dig?
Hos oss på AkzoNobel möts du av en varm och välkomnande atmosfär, där vi tillsammans arbetar med fokus på innovation och hållbarhet, för att nå målet att vara världsledande inom färgindustrin. Mångfald berikar våra arbetsplatser och vi arbetar aktivt tillsammans med våra medarbetare för att de ska trivas och utvecklas. Vi arbetar strategiskt för att bli en bättre arbetsgivare. Detta resulterar bland annat i att vi är utnämnda till ett av Sveriges Karriärföretag 2026. Vi erbjuder dig en internationell arbetsmiljö där du får ta dig an givande och utmanande arbetsuppgifter som vidgar dina vyer och utvecklar dig i din roll. Du kommer att arbeta med kompetenta och likasinnade kollegor som delar din inställning och entusiasm. Välkommen till oss!
Vad kommer du arbeta med?
Vi söker en sommarjobbare till vårt interna kök/matsal i Gunnilse. I kök/matsal arbetar du med livsmedelshantering, smörgåsberedning, beställningar och tar emot dagens lunchleverans, expedierar och sköter betalning, allmänna kontorsgöromål och livsmedelskontroller. Arbetstiden i kök/matsal är måndag kl. 06.00-14.30 tisdag till fredag kl. 06.30 - 15.00 från vecka 27-32.
Vem är du?
Som person är du social, glad och serviceinriktad. Du tycker om att arbeta självständigt i vårt kök och allmänna göromål från att bereda smörgåsar till att administrera uppgifter som förekommer i ett kök/matsal. Vi ser gärna att du har erfarenhet från arbete med livsmedel som i restaurang, café eller liknande.
Din ansökan
På AkzoNobel är vi mycket engagerade i att säkerställa en inkluderande och respektfull arbetsplats där alla våra anställda kan vara sitt bästa jag. Vi strävar efter att omfamna mångfald, tolerans och respekt. Vår rekryteringsprocess spelar en stor roll i denna resa eftersom den lägger grunden för en mångsidig arbetsmiljö. I vår organisation behandlas alla kvalificerade sökande ur ett jämlikt och jämställt perspektiv - utan hänsyn till etniskt ursprung, religion, kön, könsidentitet, sexuell läggning, ålder eller funktionshinder.
Tveka inte, ta steget och lämna in din ansökan redan idag för din chans att få jobba tillsammans med oss! Vi går igenom ansökningarna löpande och tar tyvärr inte emot ansökningar via email.
För ytterligare information om tjänsten och om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta, Isabella Segovia Lundh, Talent Acquisition Partner, isabella.segovialundh@akzonobel.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare International Färg AB
424 22 GUNNILSE
