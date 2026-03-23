Sommarjobb som tekniker i datorsalar
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Är du studerande vid Linköpings universitet och vill vara en del av ett dynamiskt team som arbetar med att skapa en väl fungerande IT-miljö för studenter och medarbetare? Då har vi det perfekta sommarjobbet för dig!
På Digitaliseringsavdelningen (DIGIT) på Linköpings universitet söker vi engagerade studenter som vill arbeta med teknik och användarcentrerade lösningar.
Om jobbet
Du kommer vara en viktig del av vårt team som ansvarar för att underhålla och förbättra våra digitala lärmiljöer på universitetets olika campus. För att säkerställa funktion och kvalitet i Linköpings universitets (LiU:s) nästan tvåtusen studentdatorarbetsplatser placerade i 70 olika labb görs regelbunden översyn av dessa. Varje år byts mellan 400 och 500 datorer ut och labben fräschas till. I de momenten behöver vi dig.
Vi söker 5-10 studenter vid LiU som i 4-5 veckor i sommar kan arbeta med att montera ned och upp ett stort antal datorer, samt bistå vid eventuell övrig service av lärmiljöer på LiU om behov uppstår.
Om dig
Vi söker dig som som trivs i kontakten med andra studenter och själv studerar på ett utbildningsprogram vid Linköpings universitet. Du är noggrann, självgående och har god samarbetsförmåga. Ett intresse för IT och en vilja att lära dig mer är viktigt. Arbetet kräver vidare att du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Arbetet kan vara fysiskt krävande, så en god fysik är en förutsättning.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av praktisk arbete, såsom exempelvis, montage, snickeri eller installation.
Din arbetsplats
Du kommer vara en del av Digitaliseringsavdelningen (DIGIT) och tillhöra enheten Digitala resurser som ansvararför våra digitala lärmiljöer på Linköpings universitets olika campus. Studenter är LiU:s viktigaste resurs och du kommer vara del av ett team av studenter som under handledning arbetar med att underhålla, förbättra och skapa inspirerande digitala studiemiljöer.
Om anställningen
Omfattning: 30-40 timmar per vecka.
Anställningsform: Intermittent timanställning. Särskild visstidsanställning.
Tillträde: Vecka 23 eller enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid enligt schema under perioden vecka 23-27.
5-10 anställningar.
Lön och förmåner
Lön: 157 kr per timma.Publiceringsdatum2026-03-23Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 13 april. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
