Sommarjobb som tankbilschaufför i Grängesberg
2026-03-30
Sommarjobb som tankbilschaufför - leverera ölupplevelser över Sverige!
Vill du ha ett fartfyllt och självständigt sommarjobb där du får leverera kvalitetsöl till Sveriges restauranger? Spendrups söker nu fyra engagerade tankbilschaufförer till vårt team, tre som utgår från vår terminal i Länna- Stockholm och en kollega med utgångspunkt från vårt bryggeri i Grängesberg.
Som en del av vårt tankbilsteam levererar du öl med tankbil till våra kunder med större anläggningar över hela landet. Du har du en central roll i att säkerställa att våra kunder får sina leveranser i tid med god kvalitet. Vid större kunder i Stockholm jobbar du i team med en kollega, medan övriga rutter körs självständigt. Vi ser till att du får en gedigen upplärning i Stockholmsområdet innan du tar dig an längre leveranser runt om i landet.
Som chaufför hos oss är du bland våra främsta ambassadörer för företaget. Med varje leverans bygger du relationer, skapar positiva upplevelser och är en viktig del av våra kunders vardag. Därför söker vi någon som inte bara är skicklig bakom ratten, utan även gillar det sociala mötet och har en naturlig förmåga att skapa relationer och förtroende.
Är du den vi söker?
CE-körkort, YKB och digitalt färdskrivarkort
Meriterande med erfarenhet av tankbilskörning
Serviceinriktad och ansvarsfull med god samarbetsförmåga
Trivs med att röra på sig och vara aktiv på jobbet
Flexibel och lösningsorienterad
Arbetstid: 07.00-18.00, 4 dagar/vecka
Övernattning i bilen: 2-3 dagar/vecka vid längre leveranser
Anställningsperiod: maj-augusti
Högsäsong under sommaren - helgjobb kan förekomma
Varför Spendrups?
Ett fartfyllt sommarjobb där ingen dag är den andra lik
En stark gemenskap och en kultur där vi hjälps åt
En chans att vara en viktig del av Sveriges dryckesleveranser
Vi ser till att du får en bra introduktion och stöd för att snabbt komma in i rollen.
Låter det som något för dig? Hoppa in i förarsätet och bli en del av vårt team i sommar! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-26
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Selectus Bemanning AB
https://jobs.selectus.se
Ludvikavägen 10
)
772 31 GRÄNGESBERG
