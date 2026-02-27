Sommarjobb som städpersonal - Rättviks Golfklubb
2026-02-27
Vill du arbeta i en naturskön miljö på en golfbana och vara en viktig del av våra gästers upplevelse i sommar?
Nu söker vi två personer till tjänsten som städpersonal inför sommarsäsongen på Rättviks Golfklubb.Publiceringsdatum2026-02-27Om företaget
På Rättviks Golfklubb arbetar vi varje dag för att möta och överträffa våra gästers förväntningar. Vi tror på samarbete, respekt och arbetsglädje - och vi hjälps åt för att skapa en trivsam miljö för både gäster och kollegor.
Hos oss omfattas du av kollektivavtal, vilket ger dig trygghet när det gäller lön, arbetstid och villkor.Om tjänsten
Tjänsten är en timanställning med en omfattning om cirka 50 % under högsäsongen juni-augusti.
Under maj och september är behovet betydligt mindre och arbetstiden varierar utifrån beläggning och verksamhetens behov.
Startdatum är i mitten av maj.
Arbetet innebär även tjänstgöring på helger.
Som städpersonal ansvarar du för att våra 15 lägenheter, omklädningsrum, toaletter, verkstad, kansli och klubbhusområde håller hög standard.
Du ser till att det är rent, snyggt och välkomnande - så att våra gäster får en positiv upplevelse från första stund.Dina arbetsuppgifter
Städning av lägenheter och gemensamma utrymmen
Städning av omklädningsrum och toaletter på banan
Städning av personalutrymmen såsom verkstad och kansli
Hålla klubbhusområdet rent och välskött
Tvätt och ordning på städmaterial
Enklare service till gäster vid behov
Vi söker dig som:
Är minst 18 år
Kan göra dig förstådd på svenska
Är noggrann och ansvarstagande
Har ett positivt bemötande och en känsla för service
Trivs med att arbeta självständigt
Är flexibel och kan arbeta under sommarsäsongen
Tidigare erfarenhet av städarbete är meriterande, men inget krav. Vi lägger stor vikt vid personlighet och arbetsvilja.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt härliga sommarteam! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: info@rattviksgk.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Rättviks Golfby AB
(org.nr 556208-3187), https://www.rattviksgk.se/
Hedslundsvägen 15 (visa karta
)
795 32 RÄTTVIK Kontakt
Eva Wiborg info@rattviksgk.se 0248-51030 Jobbnummer
9769163