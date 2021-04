Sommarjobb som serviceassistent med inriktning mot teknik - Halmstads kommun, Hemsjukvård och förebyggande, Hemvårdsförvaltn - Elektronikjobb i Halmstad

Prenumerera på nya jobb hos Halmstads kommun, Hemsjukvård och förebyggande, Hemvårdsförvaltn

Halmstads kommun, Hemsjukvård och förebyggande, Hemvårdsförvaltn / Elektronikjobb / Halmstad2021-04-06Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro Hemvårdsförvaltningen ansvarar för äldre personers behov av vård, omsorg, boende och aktivitet. Förvaltningen är en av kommunens största arbetsplatser med cirka 2 200 anställda. Vi strävar ständigt efter utveckling och förnyelse inom vårt verksamhetsområde.Hemvårdsförvaltningen skall vara en modern arbetsgivare som genom öppet klimat och med växtkraft för förnyelse och förändring möter nya behov och krav från Halmstads kommuns invånare.2021-04-06Är du intresserad av teknik och vill bidra till en tryggare tillvaro för hemvårdsförvaltningens kunder?Sök då sommarjobb i Trygghetslarmscentralens teknikgrupp. Teknikgruppen arbetar med att installera trygghetslarm, trygghetskameror, digitala lås m.m. Vissa av arbetsmomenten kan vara fysiskt krävande. Det kan förekomma situationer där man behöver hjälpa Larmpatrullen med exempelvis förflyttningar.Våra kunder ska känna sig trygga med att de kan få hjälp i akuta situationer där man har svårt att klara själv under dygnets alla timmar. Därför är det viktigt att man är noggrann med installationer så att våra kunder känner denna trygghet.Arbetet är vanligtvis förlagt vardagar mellan cirka 08:00 18:00. Helgarbete kan förekomma. Arbetsplatsintroduktion tillhandahålls av arbetsgivaren.Vi söker dig som har en teknisk gymnasieutbildning/praktisk gymnasial data/tele/el-utbildning eller annan relevant likartad utbildning. Det är också en fördel om du har erfarenhet inom något vårdyrke.Då vår verksamhet är bilburen krävs att du har giltigt B-körkort för manuell växellåda samt vana av att köra bil.Vi arbetar med att hålla oss uppdaterade i IT-system som underlättar information och dokumentation. Det är ett krav att du har kunskaper och intresse av att arbeta med olika datorsystem och telefon som hjälpmedel i ditt arbete.Vi ser det som meriterande om du tidigare har arbetat med liknande arbetsuppgifter.Vi söker dig som är engagerad, ansvarstagande, team-och verksamhetsorienterad samt att du självklart sätter kunden i fokus. Du har förmåga att fatta snabba och väl avvägda beslut i svåra situationer.Vi värdesätter också att du är en trygg person och att du arbetar efter hemvårdsförvaltningens värdegrund med ledorden - Tillit, Respekt och Ödmjukhet. Vår gemensamma värdegrund utgår från mötet med och samspelet mellan människor.För tjänsten krävs att du kan uttrycka dig väl i svenska i tal och skrift.Personlig lämplighet kommer väga tungt vid anställning.ÖVRIGTFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka i Visma Recruit och inte via e-post eller pappersformat.Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.För att bli aktuell för anställning vill vi att du uppvisar ett utdrag från belastningsregistret. Beställ redan nu registerutdrag442.3 på polisens hemsida. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/. Utdraget ska tas med i ett oöppnat kuvert och uppvisas i samband med rekryteringen.Intervjuer är beräknade v 16.Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid. Sommarjobb / Säsongsanställning, tillträde: vikariaten är tidsbegränsade med ev, förlängning. Tillträde enligt överenskommelse, upphör: 2021-08-22 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-20Halmstads kommun, Hemsjukvård och förebyggande, Hemvårdsförvaltn5674124