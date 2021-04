Sommarjobb som Merchandiser i Växjö (5h/v - v. 27-30) - SRB gruppen AB - Säljarjobb i Växjö

SRB gruppen AB / Säljarjobb / Växjö2021-04-07Är du en framåt person som trivs med eget ansvar och som är intresserad av ett sommarjobb i butiksmiljö? Vi söker nu en semestervikarie som vill jobba ca 5 timmar i veckan under v.27-30 med påfyllning och beställning av varor i Växjö.2021-04-07Sedan 1995 har vi på SRB Butiksservice hjälpt våra kunder med allt som rör merchandising. Vi jobbar på uppdrag från kedjor, butiker och leverantörer med att säkerställa att deras varor ute i butik är påfyllda och exponeras på rätt sätt, samt ser till att det är fräscht och säljande för deras konsumenter. Med runt 300 anställda merchandisers har vi en oslagbar närvaro i hela landet - från Ystad till Kiruna - och vi utför över 3000 butiksbesök varje vecka. Vi jobbar för kunder som exempelvis Axfood, Cloetta och Red Bull.Du är varmt välkommen att läsa mer om oss på vår hemsida.I rollen som merchandiser i detta uppdrag kommer du framförallt att arbeta med varupåfyllning och beställning i butiker inom dagligvaruhandeln i Växjö. Utöver påfyllning och beställning av varor kommer du även att fronta, skylta och hålla ordning bland kundens varor på lagret. Arbetet i butik sker till största del självständigt, men du kommer att ha nära kontakt med din områdesansvarige och andra stödfunktioner internt på SRB Butiksservice.Om digSom merchandiser hos oss är du en viktig resurs ute i butik. Vi söker dig som är lösningsorienterad, har lätt för att kommunicera med personer i din omgivning, kan arbeta effektivt och hålla ett bra tempo. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att jobba i butik. Det är ett krav för tjänsten att du har körkort och tillgång till egen bil. Vi ser gärna att du är bosatt i eller i närheten av Växjö.ArbetsvillkorUppdraget är ett semestervikariat under v. 27-30 på ca 5 timmar i veckan. I uppdraget ingår även en utbildningsvecka. Arbetsdagarna är tisdagar med starttid på förmiddagen runt kl. 07-09.Vi erbjuder lön enligt Handels kollektivavtal, milersättning och betald restid mellan butiker. Hos oss på SRB finns det stora möjligheter att utvecklas och för rätt person kan uppdraget bli inledningen till ett långsiktigt samarbete med fler timmar framöver.Vänligen skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi granskar ansökningar allt eftersom de kommer in och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.Varmt välkommen med din ansökan!Sökord: varuplock, varuplockare, service, butiksbiträde, butikssäljare, butiksmedarbetare, butiksarbete, extrajobb#jobbjustnuSista dag att ansöka är 2021-05-09Srb Gruppen AB5675408