Sommarjobb som lokalvårdare 2026
Johannesviks Camping & Stugby AB / Städarjobb / Sotenäs Visa alla städarjobb i Sotenäs
2026-01-07
, Lysekil
, Munkedal
, Tanum
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Johannesviks Camping & Stugby AB i Sotenäs
Sommarjobb som Lokalvårdare 2026
Johannesvik Camping & Stugby - Kungshamn
Vill du jobba med oss i Bohusläns vackraste miljö? Johannesvik är en populär familjecamping vid Smögen, med stugor, servicehus, restaurang, butik och massor av aktiviteter - allt inramat av hav och klippor.
Nu söker vi lokalvårdare som hjälper oss att skapa en ren och trivsam miljö för våra gäster under sommaren!
Om jobbet
Omfattning: Deltid, sommarjobb (11 dagar - 3 månader)
Antal tjänster: 7
Plats: Johannesvik Camping & Stugby, Kungshamn
Som lokalvårdare är du en nyckelperson för gästernas upplevelse. Du ser till att våra servicehus, stugor och gemensamma ytor är fräscha och välkomnande. Arbetet är varierande och sker i ett högt tempo - perfekt för dig som gillar att ta ansvar och röra på dig.
Vi söker dig som
• Är noggrann, flexibel och gillar ordning och reda
• Har en positiv attityd och trivs med att möta människor
• Klarar av att arbeta i högt tempo och varierande tider (dag, kväll, helg)
• Har goda kunskaper i svenska
Meriterande: Engelska och körkort BPubliceringsdatum2026-01-07Dina arbetsuppgifter
• Städning av servicehus, tvättstugor och gemensamma utrymmen
• Stugstäd och stugcheck inför in- och utcheckning
• Fönsterputs och enklare lokalvård i kontor och restaurang
Vi erbjuder
• Ett sommarjobb i fantastisk miljö vid havet
• Ett härligt team och en arbetsplats där vi hjälps åt
• Möjlighet att utveckla din känsla för kvalitet och service
Vill du bli en del av vårt team?
Skicka CV och personligt brev till: malin@johannesvik.nu
Läs mer om vår fina camping på www.johannesvik.nu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: malin@johannesvik.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lokalvård 2026". Arbetsgivare Johannesviks Camping & Stugby AB
(org.nr 556498-8615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9671242