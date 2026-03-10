Sommarjobb som gör skillnad
Vi Omsorg i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Norberg
2026-03-10
Vill du ha ett sommarjobb där ditt engagemang verkligen gör skillnad? Hos Vi Omsorg blir du en viktig del av en annan människas vardag - och en del i att skapa en trygg, meningsfull och riktigt bra vardag.
Som personlig assistent arbetar du nära en individ och stöttar i det dagliga livet - alltid utifrån personens behov, önskemål och rätt till självbestämmande. Ditt arbete bidrar till självständighet, livskvalitet och möjligheten att njuta av sommaren på sina egna villkor.
Vi söker dig som är lyhörd, ansvarstagande och trygg i dig själv Du har ett genuint intresse för att arbeta med människor, är pålitlig och förstår vikten av integritet och professionellt bemötande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Flexibilitet kring arbetstider är en fördel Många av våra kunder har assistans under dygnets alla timmar. Arbetspass kan exempelvis vara förlagda under dygn med väntetid, dagar, kvällar och vaken natt. Både vardagar och helger.
Vi ser gärna att du kan påbörja din introduktion så snart som möjligt. Det finns goda möjligheter att få stanna kvar som timvikarie efter sommaren.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Vi Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
Rekryteringen sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdagen.
VILKA ÄR VI?
Vi Omsorg är ett assistansbolag med hjärtat i Dalarna. Vi finns till för att skapa kvalitativ assistans för våra kunder och strävar efter ständig förbättring för att hålla oss aktuella. Hos oss har kunden ett stort inflytande över vem som ska anställas som assistent och hur assistansen ska utföras. Samtidigt som vi erbjuder våra kunder individspecifik assistans riktar vi stort fokus på våra medarbetare och värnar om deras arbetsmiljö.
Vad kan vi erbjuda dig?
En utvecklande och lärorik arbetsmiljö
Kollektivavtal
Förmånskort
Aktiviteter för både kunder och assistenter
Vill du veta mer om oss? Besök gärna vår hemsida: http://www.viomsorg.se
ATT ARBETA PÅ VI OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
För anställning hos oss på Vi Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis beställer du kostnadsfritt via Skatteverkets webbplats och kan laddas ner direkt med BankID här.
På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att jobba som personlig assistent hos oss.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år behöver du uppvisa utdrag ur belastningsregistret. Det är viktigt att utdragen beställs i god tid, eftersom Polisens handläggningstid kan variera. Med anledning av lagändring från den 1 mars 2026 utökas registerkontrollen till att omfatta både utdrag ur belastningsregistret och utdrag från misstankeregistret. Du beställer enkelt utdragen med BankID via denna länk: Barn med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag enligt de nya reglerna.
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Vi Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
