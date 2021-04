Sommarjobb som Administratör till kund i Märsta - Otiga Stockholm AB - Administratörsjobb i Uppsala

Otiga Stockholm AB / Administratörsjobb / Uppsala2021-04-21IngressDetta är tjänsten för dig som vill arbeta i produktionsmiljö, men där du i en administrativ roll få vara spindeln i nätet, kopplat till produktion och tillverkning! Vi söker efter en student som vill jobba heltid under sommaren 2021, som Administratör!2021-04-21Som Administratör arbetar du i en produktionsmiljö. Arbetsuppgifterna innebär dokumentering, administration och inmatning av rapporter. Som Administratör arbetar du nära produktionspersonalen, för att sammanställa statistik, rapporter och se över arbetsfördelningen internt. Man arbetar i bolagets interna system, samt har Microsoft Outlook som dagliga verktyg i arbetet. Arbetstiderna är måndagar-fredagar, kl 07-16.AnsökningDenna roll är en konsulttjänst hos Otiga Stockholm. Arbetet som konsult på Otiga ger dig ett brett kontaktnät, fina karriärmöjligheter samt riktigt goda chanser att påverka såväl arbetssituation som personlig utveckling. Tillsättning av tjänsten sker omgående, därmed sker intervjuer löpande så tveka inte på att skicka in ditt CV redan idag! Vi ser fram emot att läsa din ansökan.Vi letar efter dig som är positiv och som trivs i att arbeta noggrant och strukturerat. Då uppdraget är belagt i Märsta ser vi gärna att du som söker tjänsten bor norr om Stockholm, alternativt att du har tillgång till körkort och bil. Som person är du en teamplayer och du förespråkar att arbeta säkert med fokus på hög kvalitét i ditt arbete.Vi söker främst efter dig som tidigare har arbetat med administration, med krav att ha arbetat i Outlook. Högt meriterande är om du har arbetat med administration i produktionsmiljö. En annan merit är att du som söker har goda system- och excelkunskaper. Att tala svenska obehindrat är ett krav!Det är vi som är Otiga Stockholm. Vi arbetar med bemanning och vi vet hur viktigt det är med en stark lokal närvaro. Som ett fullserviceföretag inom bemanning och rekrytering hjälper vi våra kunder med kompetensförsörjning och flexibilitet i alla olika led. Våra tjänster täcker allt från bemanning av industripersonal, lager och logistik till tjänstemän. Vi arbetar i Stockholm med omnejd med en stark närhet till våra kunder och konsulter. Som ett led i att vara en av bemanningsbranschens mest attraktiva arbetsgivare fokuserar vi på friskvård för våra konsulter där målet är att ha branschens friskaste personal. Hos Otiga är det människorna som gör skillnad. För mer info gå in på Otiga.se.Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, 3-6 månaderFast lön + provisionSista dag att ansöka är 2021-05-20Otiga Stockholm AB5709127