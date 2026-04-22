Sommarjobb skadedjurstekniker | Anticimex | Eskilstuna

2026-04-22


Publiceringsdatum
2026-04-22

Om tjänsten
Som skadedjurstekniker på Anticimex i Eskilstuna blir du en viktig del av vårt team under sommaren. I rollen arbetar du praktiskt med förebyggande åtgärder, inspektioner och rådgivning för privatpersoner och företag. Du får en grundlig introduktion, intern utbildning samt stöd av erfarna kollegor för att snabbt komma in i arbetet.
Arbetsdagarna är varierade och kan bestå av fältarbete hos kunder, inspektioner i bostäder och verksamheter, handhavande av utrustning för bekämpning samt dokumentation av utförda åtgärder i våra system. Du arbetar i team och har alltid tydliga rutiner och stöd från kollegor.

Dina arbetsuppgifter
Utföra inspektioner och bedömningar av skadedjursproblem hos privatkunder och företag

Genomföra förebyggande åtgärder och bekämpningsinsatser enligt företagets rutiner

Informera och ge råd till kunder om hur de kan förebygga framtida problem

Dokumentera ärenden digitalt och rapportera utfört arbete i interna system

Samarbeta med kollegor för att säkerställa kvalitet och kundnöjdhet

Om dig
Vi söker dig som är noggrann, serviceminded och trivs med att arbeta praktiskt ute hos kunder. Du följer rutiner och värdesätter säkerhet i ditt arbete. Du är kommunikativ, samarbetsvillig och ansvarstagande. Du behöver känna dig trygg med att stundtals arbeta i trånga utrymmen, på höga höjder, på vindar och i husgrunder. För denna rekrytering är personlig lämplighet av stor betydelse.
Vi tror att du:

Är strukturerad och tycker om att arbeta problemlösande

Har god kundorientering och kan bemöta kunder med respekt och tydlighet

Trivs med att arbeta både självständigt och i team

Formell kompetens
B-körkort är ett krav

God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift

Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos Lernia får du marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi erbjuder friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under uppdraget får du stöd av en konsultchef som hjälper dig i ditt uppdrag, stöttar din utveckling och säkerställer att du trivs på arbetsplatsen.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt nätverk kan vi erbjuda spännande uppdrag hos attraktiva arbetsgivare som hjälper dig utveckla din kompetens och karriär.
Hur du söker tjänsten
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka din ansökan redan idag. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringsansvarig via e-post bemanning.eskilstuna@lernia.se.
Bakgrundskontroll
För tjänsten kan bakgrundskontroll komma att genomföras. Vid eventuell anställning kommer identitet att verifieras med BankID innan kontrollen genomförs.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7615809-1960911".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lernia Bemanning AB (org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Drottninggatan 16B (visa karta)
632 17  ESKILSTUNA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

