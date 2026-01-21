Sommarjobb, parkarbetare
I Skellefteå kommun jobbar vi tillsammans över gränserna, i en arbetskultur som präglas av en ovanligt stark framtidstro. Hos oss handlar varje arbetsdag om att kommunen ska fungera och utvecklas så bra som möjligt för alla som bor och verkar här - i både tätort, samhälle och by.
Inför sommaren 2026 söker vi nu parkarbetare som vill vara med och göra våra gröna miljöer fina, välkomnande och fulla av sommarkänsla. Det här är jobbet för dig som trivs utomhus, gillar att röra på dig och uppskattar en aktiv arbetsdag där du verkligen ser resultatet av det du gör.
DIN ROLL
Som parkarbetare blir du en del av ett team som tillsammans sköter kommunens parker, grönområden och anläggningar. Du arbetar med uppgifter som gräsklippning, vattning, plantering, rensning och annat som bidrar till att Skellefteå känns somrigt och väl omhändertaget. Det är ett varierat arbete där du får gott om tid ute i friska luften, och där både sol och regn blir en naturlig del av din arbetsdag. Det passar dig som föredrar att vara i rörelse och tycker om praktiska uppgifter där du kan ta egna initiativ.
Arbetstiderna är måndag-fredag, kl. 07.00-16.00.
Områdena är uppdelade i följande
Centrala - Söder
Östra - Ursviken/Skelleftehamn
Norra västra - Boliden/Jörn
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker dig som gillar att arbeta utomhus och trivs i alla sorters sommarväder, och som vill ha en aktiv vardag med mycket rörelse. Du är ansvarstagande, kommer i tid och bidrar till en god stämning i arbetsgruppen. Du kommunicerar obehindrat på svenska eller engelska och har en vilja att lära dig. Det är en fördel om du har tidigare erfarenhet av trädgårds- eller parkarbete men det är inget krav.
I arbetet behöver du och dina kollegor ta dig mellan olika platser därför ser vi helst att du är 18 år och har B-körkort, manuell växellåda. Är du 17 år och har AM-kort är du också varmt välkommen att söka, vi kan eventuellt behöva dig med om det visar sig att för få med B-körkort är intresserade av att jobba hos oss.?
DIN NYA ARBETSPLATS
Park och natur är en del av samhällsbyggnad och ansvarar för kommunens parker, grönområden, planteringar, träd och lekplatser - alla de platser som gör Skellefteå grönt och välkomnande. Här arbetar engagerade kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap och som brinner för att skapa miljöer där människor trivs. Hos oss får du vara med och bidra till en somrig, hållbar och inbjudande stad.
Du får en sommar fylld av nya erfarenheter, mycket frisk luft och möjligheten att bidra till de gröna miljöer som gör Skellefteå till en härlig stad att vistas i under sommaren.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV. Vi arbetar löpande med urval, intervjuer och referenstagning, vänta inte med din ansökan. Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå (https://skelleftea.se/)
som plats att bo och leva på. Här kan du också läsa om våra förmåner (https://skelleftea.se/formaner)
och se lönestatistik (https://skelleftea.se/lonestatistik)
för olika yrkesroller i kommunen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
