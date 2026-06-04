Sommarjobb På Gotland - Undersköterskor Sökes!
Viraliv AB / Undersköterskejobb / Sigtuna Visa alla undersköterskejobb i Sigtuna
2026-06-04
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Viraliv AB i Sigtuna
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
UPPDRAG & PERIOD
Vill du kombinera ett givande arbete med en fantastisk sommar på Gotland?
Viraliv söker nu engagerade och kompetenta undersköterskor för sommaruppdrag på Gotland. Vi erbjuder attraktiva villkor, personlig kontakt och möjlighet att arbeta i en av Sveriges mest uppskattade sommarregioner.
📍 Plats: Gotland
📅 Period: Sommaren 2026
⏰ Heltid och deltidPubliceringsdatum2026-06-04Kvalifikationer
Vi söker dig med minst 1 års erfarenhet-
Erfarenhet från Lift
ATT JOBBA MED OSS
Tillsammans skapar vi en arbetssituation där du som vårdpersonal kan arbeta med bra villkor och rätt lön.
Tjänstepension - För att arbete oavsett anställningsform ska vara långsiktigt.
Resor och boende - Så att du kan stödja vården där behoven är som störst utan att hindras av geografi.
Arbetskläder - Det är lättare att jobba om man är bekväm.
Försäkringar - Om något händer ska du känna dig trygg i att du får stöd.
Utbildningar - För att du alltid ska känna dig trygg på en ny arbetsplats.
Bonusar - Varför inte?
Vi jobbar alltid med individuell lönesättning där din kompetens och tidigare erfarenhet samt uppdragets karaktär är vägledande.
VIRALIV
Viraliv är ett nyetablerat företag men med stort genomslag i landet och hos de verksamheter vi jobbar med. I dagsläget har vi sjuksköterskeuppdrag i nästan hela Sverige.
Målsättningen är att erbjuda mer trygghet och flexibilitet än andra vårdbemanningsföretag och såklart högre löner än dem inom regionerna. Arbete med oss innebär därför branschens bästa villkor. Vi jobbar också hårt med att vara en arbetsgivare som bryr sig och som finns tillgänglig oavsett tid på dygnet.
ANSÖKAN
Ansök direkt via länken, eller ring oss på 08-50074050 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: Info@Viraliv.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viraliv AB
(org.nr 559371-5682), http://viraliv.se
195 33 MÄRSTA Jobbnummer
9947149