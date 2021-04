Sommarjobb på Bil Bengtsson i Ystad! - Roi Rekrytering Sverige AB - Kassapersonalsjobb i Ystad

Roi Rekrytering Sverige AB / Kassapersonalsjobb / Ystad2021-04-08Är du på jakt efter ett sommarjobb i Ystad? På Bil Bengtsson söker vi nu en person som inte är rädd för att hugga i där det behövs, har kvalitetsfokus, noggrannhet och ett intresse för service, för arbete över sommaren. Är detta du? Sök redan nu!Vad söker vi?Vi söker en servicemedveten person som tar emot kunden via telefon, mail och besök i vårt Servicecenter. Du kommer bland annat bemanna kassan, hyra ut bilar samt hålla våra fordon i fint skick och vara behjälplig på andra avdelningar. Arbetet är förlagt på 100 % under v. 26- v. 32 och arbetstiderna kommer vara 7-16 eller 8-17 på vår anläggning i Ystad.Vem är du?Du är ute efter ett sommarjobb där du arbetar med service och administrativa IT system och samtidigt tycker du om att hugga i där det behövs. Du är prestigelös, ansvarstagande och noggrann. Du kan obehindrat uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift, kan du även tyska är det en fördel, framförallt eftersom vi tar emot flertalet turister under sommarsäsongen. Du har tidigare erfarenhet av att arbeta med service, du har en god datorvana för att arbeta i olika system och sätta dig in i dessa effektivt, samt att du har B-körkort.Vad erbjuder vi dig?Vi är ett kvalitetstänkande familjeföretag, där du blir en del av en koncern med möjligheter till personlig utveckling. Vill du veta mer om oss? Välkommen in på vår hemsida och karriärsida.2021-04-08Familjeföretaget Bil Bengtsson är en del av GRB koncernen med lång biltradition från år 1930. Vi är auktoriserad återförsäljare av Volvo, Renault och Dacia, genom våra fullserviceanläggningar i Ystad, Sjöbo och Simrishamn. Bil Bengtsson består av ett passionerat gäng specialister inom sitt område, där gemenskap och glädje ligger högt i kurs. Vi erbjuder en trygg plats i branschens framkant, så börja din resa med oss redan nu!Process och ansökanAnställningen är en visstidsanställning på heltid v. 26- v. 32. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Servicechef: jorgen.gronberg@bilbengtsson.se eller HR- ansvarig: denise.hallback@bilbengtsson.se Urvalsarbetet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi ser därför att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.Sista ansökningsdagen är 2021-04-25.Sista dag att ansöka är 2021-04-25Roi Rekrytering Sverige AB5678870