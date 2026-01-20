Sommarjobb LSS och socialpsykiatrin
2026-01-20
Vill du ha ett meningsfullt sommarjobb? Nu söker vi vikarier till våra verksamheter inom LSS och socialpsykiatrin. Ansökningar hanteras löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag!
Uppdrag
Vi letar efter engagerade och omsorgsfulla vikarier som är intresserade av att arbeta med personer med funktionsnedsättning, för att förbättra deras vardag och göra den mer meningsfull.
Verksamheterna inom LSS består av fyra gruppboenden, lägenheter i trapphusboenden, daglig verksamhet och en korttidsvistelse/tillsyn för barn och ungdomar. Som vikarie inom LSS kommer du ansvara för att tillhandahålla personlig omvårdnad, sociala aktiviteter, daglig sysselsättning och uppgifter såsom städ, tvätt och disk. Du kommer även att få utföra vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter efter instruktion och delegering från sjuksköterska.
Socialpsykiatrin består bland annat av en verksamhet som ger boendestöd till personer med psykisk funktionsnedsättning. Arbetet fokuserar på att ge stöd och motivation i vardagen, vilket kan innebära praktiskt stöd i hemmet, social träning eller hjälp med myndighetskontakter.
I ansökan har du möjlighet att önska vilka verksamheter du vill arbeta inom.
Vi erbjuder en grundlig introduktion så att du ska känna dig trygg och väl förberedd inför ditt sommarjobb!Publiceringsdatum2026-01-20Kvalifikationer
• Du har fyllt 18 år innan start.
• Du har ett stort intresse för människor och service.
• Du har förmåga att hantera digital utrustning.
• Du har svenska språkkunskaper i både tal och skrift då kommunikation och dokumentation ingår i arbetet.
• För arbete inom boendestödet är körkort ett krav.
Vi söker dig som är flexibel och snabbt kan anpassa dig vid förändringar, samtidigt som du ser möjligheter i nya situationer. Du är en lagspelare, kommunicerar tydligt, och har förmågan att förstå och sätta dig in i andras perspektiv. Med ett empatiskt och vänligt bemötande hanterar du andras känslor på ett lugnt sätt. Du trivs med att hjälpa andra och strävar alltid efter att hitta lösningar som passar deras individuella behov. Du är van vid att möta människor i olika sammanhang och erbjuder stöd på ett lyhört och hjälpsamt sätt. Vi ser gärna att du är utbildad stödassistent, stödpedagog, barnskötare, undersköterska eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Erfarenhet av liknande arbete är också meriterande.
För tjänster som omfattar vård- och omsorgsarbete kommer ett utdrag ur belastningsregistret att begäras, vilket sker i slutet av rekryteringsprocessen. Du behöver själv begära ut utdraget via polisens webbsida: Kontrollera egna uppgifter (polisen.se) Utdraget vi vill se heter "Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret". Observera att den normala handläggningstiden hos polisen kan vara flera veckor, så beställ utdraget nu direkt.
Arbetstid/varaktighet/lön
• Arbetspass förekommer under dag, kväll och natt. Helgarbete förekommer inom gruppboende och korttidsvistelse.
• Sommarperioden pågår mellan v. 26-33. Vi har även behov av vikarier före och efter sommaren.
• Tillträde enligt överenskommelse.
• Vikariat på heltid, deltid eller timmar.
• Individuell lönesättning tillämpas.
Hos oss får du chansen att göra skillnad i våra vårdtagares vardag. Vi erbjuder ett aktivt, spännande och varierande arbete som ger dig värdefulla erfarenheter för framtiden. Att arbeta hos oss är en väg in i arbetslivet, med möjlighet till fortsatt arbete efter sommaren.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svedala kommun
(org.nr 212000-1074), https://www.svedala.se/ Kontakt
enhetschef
Veronica Elmgren veronica.elmgren@svedala.se 0406268478 Jobbnummer
9695570