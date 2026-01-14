Sommarjobb lokalvård hygienanläggning
Sotenäs Kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen / Städarjobb / Sotenäs Visa alla städarjobb i Sotenäs
2026-01-14
, Lysekil
, Munkedal
, Tanum
, Uddevalla
I Sotenäs kommun strävar vi efter en mångfald bland anställda och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet. Här genomsyras vårt arbete av våra gemensamma ledord: Öppenhet, Delaktighet och Helhetssyn. Kommunen erbjuder alla tillsvidareanställda möjlighet till heltid.
Vill du ha ett sommarjobb i hjärtat av Bohuslän där du är en del av ett härligt team som är Sotenäs kommuns ansikte utåt.
Vi består av 24 tillsvidareanställda medarbetare och ca 8 vikarier.
Oavsett var du arbetar är du en representant för Sotenäs kommun. Det är viktigt att du delar vår värdegrund och arbetar efter värdeorden: öppenhet, delaktighet och helhetssyn. Vi har stort miljö fokus och arbetar med ständiga förbättringar.
Vi vill att du ska få en god start hos oss. Därför får du internutbildning inför arbetsstarten, samt introduktion på de enheter du ska arbeta.
Du erbjuds även möjlighet till löpande kompetensutveckling och friskvårdsbidrag. Läs mer om dina förmåner på https://www.sotenas.se/naringslivarbete/jobbahososs/visomarbetsgivare/personalformaner.4.6a5776e415ae3419826aa72f.htmlDina arbetsuppgifter
Daglig städning samt storstädning av hygienanläggningar i Hunnebostrand och på Smögen. Vissa tider arbetar man i team och andra självständigt. Arbetstiderna förläggs måndag - söndag mellan 6.00 - 21.00 och styrs av rullande schema, med hänsyn till arbetstidslagen.
Det är viktigt att arbeta ergonomiskt rätt och att lära sig använda alla maskiner och hjälpmedel som erbjuds.
Vi har uppdrag inom hela kommunen, B körkort är ett krav.Kvalifikationer
Vi söker dig som är serviceinriktad, ansvarstagande och lösningsfokuserad.
Tillgänglighet är oerhört viktigt - du behöver kunna bli nådd via samtal eller sms. Bokning sker via lönesystemet/app.
Du ska helst ha tidigare erfarenhet av lokalvård och kunna arbeta både självständigt och i grupp samt kunna fatta egna beslut. Internutbildning ges innan anställningen börjar.
Du ska förstå och kunna uttrycka dig på god svenska, både i tal och skrift och kunna läsa och förstå en arbetsbeskrivning. Bokning i app via mobiltelefon används, du ska kunna behärska denna för att se var du är bokad på arbete samt se dina arbetstider.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Anställningsvillkor
Minst 18 års ålder och B körkort.
Rullande schema v 25 - 35 varav minst 6 veckors anställning av dessa.
Varierande arbetstider olika veckor, från 32 tim - 40 tim/v
Urval och intervjuer sker löpande under annonserings tiden.
Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Säkerhetsprövning
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning.
Krigsplacering
En anställning hos oss kan omfattas av krigsplacering vilket du få information om i de fall det blir aktuellt.
Sotenäs - havets kommun
Sotenäs ligger längst ut mot Västerhavet mitt i Bohuslän mellan storstäderna Göteborg och Oslo. I kommunen bor ca 9 000 människor i kustsamhällen som Smögen, Kungshamn, Hunnebostrand, Bovallstrand, Hovenäset och Malmön.
Fördelarna med att arbeta och leva i Sotenäs kommun är många: Sveriges vackraste natur, havsnära bostäder, bra skolor, möjlighet till en aktiv fritid och en trygg kommun.
