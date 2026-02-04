Sommarjobb lagerarbetare
EHL Prolist AB / Lagerjobb / Sala Visa alla lagerjobb i Sala
2026-02-04
, Heby
, Surahammar
, Västerås
, Avesta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos EHL Prolist AB i Sala
Kom och jobba hos oss i sommar!
Du kommer vara en del av vårt team under sommaren. Juni, juli och augusti. Du kommer arbeta på lagret med att plocka trälister efter kundorder samt stå på emballeringen.Publiceringsdatum2026-02-04Profil
Som person är du flexibel, noggrann och driven. Du trivs att arbete i en grupp men även ensam vid behov. Har en hög servicekänsla samt gillar ordning och reda, det är även viktigt att du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Arbetstiderna är förlagda mån-tors 06:00-15:00 och fredag 06:00-13:45.
Tjänsten avser anställning under sommaren, så viktigt med 100% tillgänglighet V23-35. Eventuell fortsättning efter sommaren kan bli aktuellt.
Lön enligt kollektivavtal.
Ansök genom att maila CV och personligt brev till: ansokan@prolist.se
, märk din ansökan med: Sommarjobb lager
För att få jobba hos oss måste man ha fyllt 18år.
Vi tackar vänligen men bestämt nej, till alla former av rekryterings- och eller annonseringsförslag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
E-post: ansokan@prolist.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarjobb lager". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ehl Prolist AB
(org.nr 556802-0043)
Forneby 130 (visa karta
)
733 99 MÖKLINTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
EHL Prolist AB Jobbnummer
9723653