Sommarjobb lagerarbetare

EHL Prolist AB / Lagerjobb / Sala
2026-02-04


Visa alla lagerjobb i Sala, Heby, Surahammar, Västerås, Avesta eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos EHL Prolist AB i Sala

Kom och jobba hos oss i sommar!
Du kommer vara en del av vårt team under sommaren. Juni, juli och augusti. Du kommer arbeta på lagret med att plocka trälister efter kundorder samt stå på emballeringen.

Publiceringsdatum
2026-02-04

Profil
Som person är du flexibel, noggrann och driven. Du trivs att arbete i en grupp men även ensam vid behov. Har en hög servicekänsla samt gillar ordning och reda, det är även viktigt att du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Arbetstiderna är förlagda mån-tors 06:00-15:00 och fredag 06:00-13:45.
Tjänsten avser anställning under sommaren, så viktigt med 100% tillgänglighet V23-35. Eventuell fortsättning efter sommaren kan bli aktuellt.
Lön enligt kollektivavtal.
Ansök genom att maila CV och personligt brev till: ansokan@prolist.se, märk din ansökan med: Sommarjobb lager

För att få jobba hos oss måste man ha fyllt 18år.

Vi tackar vänligen men bestämt nej, till alla former av rekryterings- och eller annonseringsförslag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
E-post: ansokan@prolist.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarjobb lager".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ehl Prolist AB (org.nr 556802-0043)
Forneby 130 (visa karta)
733 99  MÖKLINTA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
EHL Prolist AB

Jobbnummer
9723653

Prenumerera på jobb från EHL Prolist AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos EHL Prolist AB: