Sommarjobb Kock
2026-01-05
, Gagnef
, Rättvik
, Borlänge
, Falun
Visa alla jobb hos TG Drift AB i Leksand
Vi söker nu en kock till sommaren, vi efterfrågar 1-3 års yrkesvana och som genomgått hygienprogram (HACCP). Tillagning av à la carte rätter samt till större festligheter så som bröllop och dylikt. Du ska vara glad, positiv, noggrann, ambitiös och stresstålig och kunna arbeta både i team och självständigt. Ni kommer erbjudas arbete både dag- och kvällstid samt helger med focus på kvällstid.
Vi erbjuder en trygg anställning, varierade arbetstider och villkor enligt kollektivavtal.
Är du intresserad? Tveka inte att höra av dig till oss! Skicka in din ansökan redan idag. Rekryteringsarbetet sker löpande under ansökningstiden.
Mejla rekrytering@tallbergsgarden.se
och märk ansökan med Kock.
Lite om oss:
Tällbergsgården / Johanssons Restaurang är ett hotell med gamla anor och som lyser av riktig dalaatmosfär. Vi står för hög personlig service och en familjekänsla utöver det vanliga. I vår vackra matsal med en storslagen utsikt över Siljan och de blånade bergen serveras allt från modern husmanskost till olika spännande avsmakningsmenyer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: rekrytering@tallbergsgarden.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TG Drift AB
(org.nr 559187-8474)
Holgattu 1 (visa karta
)
793 70 TÄLLBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tällbergsgårdens Hotell Jobbnummer
9669860