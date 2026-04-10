Sommarjobb inom kundmottagning - Eds Återvinning AB
Vill du ha ett sommarjobb där du får kombinera service, administration och ett viktigt bidrag till ett mer hållbart samhälle?
Vi söker nu till Eds Återvinning AB i Upplands Väsby en sommarvikarie till deras kundmottagning. Här blir du en del av en familjär och hjälpsam arbetsplats där tempot stundtals är högt, men där de alltid har nära till skratt och teamwork. Arbetsplatsen är en stor återvinningsanläggning med fokus på bygg- och industriavfall. Här är det viktigt att man trivs i en praktisk och dynamisk miljö. Som kundmottagare är du en viktig del av den dagliga driften på deras anläggning. Dina arbetsuppgifter består bland annat av:
Ta emot och registrera inkommande och utgående transporter (vägning av byggavfall)
Kundkontakt med chaufförer och företagskunder på plats
Svara i telefon och hantera e-post i växel/kundmottagning
Administrativa uppgifter såsom dokumentation och statistikuppföljning i systemstöd
Bidra till ordning och struktur i kundmottagning och gemensamma utrymmen
Vid behov hjälpa till med enklare praktiska uppgifter på anläggningen
Tjänsten startar med introduktion 24 juni och varar till 14 augusti. Arbetstiderna är vardagar mellan 7-16 och arbetet sker på plats Återvinningsvägen 1, 194 91 Upplands Väsby. För rätt person finns möjlighet att hoppa in som timvikarie även efter sommaren vid behov.
DETTA SÖKER VI
Studerar på minst 50 % ett år framåt och kan intyga det, meriterande inom avfall, bygg eller logistik
B-körkort (du behöver kunna ta dig ut till arbetsplatsen själv)
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift, andra slaviska språk meriterande
Grundläggande IT-vana
Vi tror att du trivs i en roll där service och struktur går hand i hand. Du är en person som:
Är serviceinriktad, professionell och har ett gott kundbemötande
Är stresstålig, alert och trivs i en händelserik miljö
Har god känsla för ordning och struktur
Är prestigelös och inte rädd att hjälpa till där det behövs
Har god kommunikationsförmåga och kan uttrycka dig tydligt
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag - skicka därför in din ansökan så snart som möjligt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Återvinningsvägen 1 (visa karta
)
194 91 UPPLANDS VÄSBY
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Victoria Henningsson sthlm.it.admin@studentconsulting.com
9848654