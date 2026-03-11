Sommarjobb i Malmö - Lokalvårdare










Vill du ha ett aktivt sommarjobb där du får arbeta självständigt, träffa människor och göra skillnad hos våra kunder?
Inför sommaren söker vi nu flera engagerade lokalvårdare som vill arbeta med städning hos privatpersoner samt delta i storstädningar och flyttstädningar vid behov.
Arbetet består främst av hemstädning hos våra kunder i Malmö. Du arbetar ofta självständigt hos kund, men vid större uppdrag arbetar ni tillsammans i team.
Vi söker dig som:
är noggrann och ansvarstagande
tycker om service och kundkontakt
kan arbeta självständigt
talar svenska eller engelska
har B-körkort
Tidigare erfarenhet inom städning eller service är meriterande men inget krav , vi lär dig vårt arbetssätt.
Vi erbjuder:
ett aktivt och varierande sommarjobb
trevliga kollegor och bra introduktion
arbete i ett växande företag
kollektivavtal och schyssta villkor
Vi tillämpar löpande urval - vänta inte med din ansökan.
Skicka ditt CV till: jobb@godservice.se
Märk ansökan med: Sommarjobb
Kort om God Service
God Service i Sverige AB är ett växande serviceföretag i Skåne med fokus på kvalitet, förtroende och långsiktiga kundrelationer. Sedan 2009 hjälper vi både privatpersoner och företag med städning, trädgård och olika servicetjänster.
Hos oss är teamkänsla, ansvar och stolthet i arbetet viktiga delar av vår kultur. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: jobb@godservice.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarjobb". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Service i Sverige AB
(org.nr 556784-6042), http://www.godservice.se
Sallerupsvägen 92 (visa karta
212 28 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Josefine Svensson jobb@godservice.se 020-214200 Jobbnummer
9791933