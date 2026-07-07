Sommarjobb hos Hemtrevligt
Hemtrevligt i Skaraborg AB / Städarjobb / Falköping Visa alla städarjobb i Falköping
2026-07-07
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Sommarjobb med kvalitet & stolthet – bli en del av Hemtrevligt i Skaraborg AB! ✨
Vill du ha ett sommarjobb där du faktiskt känner att du gör skillnad – varje dag?
Hos oss på Hemtrevligt i Skaraborg AB handlar det inte bara om städning. Vi skapar en känsla. En upplevelse. En wow-känsla som gör att våra kunder älskar att komma hem.
💎 Vår vision?
Att leverera hotellkänsla i varje hem – och samtidigt lyfta hela städbranschen genom kvalitet, service och omtanke.
Nu söker vi sommarvikarier som vill vara med på vår resa! 🚀
🧼 Vad innebär jobbet?
Det här är inte ett "vanligt städjobb".
Det handlar om detaljer, känsla och stolthet i det du gör.
🙌 Vem är du?
Du behöver inte kunna allt från början – det viktigaste är din inställning!
✔ Du har öga för detaljer – du ser det lilla som gör stor skillnad
✔ Du är serviceinriktad och professionell – kunden är alltid i fokus
✔ Du trivs med ett fysiskt jobb
✔ Du är ansvarstagande och självgående
✔ Du är flexibel och lösningsorienterad
✔ Du vill vara en del av ett team där vi stöttar varandra och har kul
✨ Vad får du hos oss?
Ett meningsfullt sommarjobb där du gör skillnad i människors vardag
En erfarenhet som sticker ut på CV:t
Variation och frihet i arbetet
Träning på arbetstid – du håller dig aktiv varje dag
En familjär arbetsplats där vi bryr oss om varandra
Trygga villkor med kollektivavtal, bra lön och försäkringar
💛 Och kanske viktigast av allt – känslan när kunden blir riktigt nöjd.
Ansökan gör via vår hemsida www.hemtrevligt.nu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
via hemsidan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarjobb". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hemtrevligt i Skaraborg AB
(org.nr 559214-2177), http://www.hemtrevligt.nu
Verkstadsgatan 5 (visa karta
)
521 41 FALKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9995352