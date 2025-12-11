Sommarjobb Garpenberg 2026
Vill du göra skillnad i en framtidsbransch där hållbarhet, innovation och människor står i centrum? Upptäck ett av Europas ledande företag inom metallindustrin nästa sommar. Hos oss på Boliden Garpenberg får du chansen att bidra till något större, oavsett om du är student, nyfiken på industrin eller söker praktisk erfarenhet.
Under din tid som sommarjobbare får du en unik inblick i Boliden, där du arbetar sida vid sida med kunniga och hjälpsamma kollegor. Du blir del av en kultur där vi delar kunskap för att hitta smartare lösningar tillsammans. Hos oss använder du varje arbetsdag till att utforska hur vi kan förbättra samhället för kommande generationer.
Oavsett om du vill utveckla dina färdigheter inom underhåll och produktion, eller inom en mer strategisk eller stödjande funktion, får du möjlighet att växa inom det område som engagerar dig mest.
Vem är du
Vi tror att du är nyfiken och gillar att lära dig nya saker. Du trivs med att samarbeta och är ärlig och respektfull i hur du kommunicerar. Du tar gärna initiativ och vågar ta plats när det behövs. Framför allt är du redo att ta ansvar och hitta din egen väg. Du går sista året på gymnasiet, studerar på universitetet eller söker efter mer praktisk erfarenhet.
Vänligen skicka in din ansökan senast den 25 januari.
Har du några frågor? Kontakta oss på earlycareer@boliden.com
. Skriv gärna Boliden Garpenberg i ämnesraden så kommer vi snabbare kunna hantera din fråga.
Boliden Garpenberg - En gruva i världsklass
Mitt i hjärtat av Dalarna ligger Garpenberg - Sveriges äldsta gruvområde som fortfarande är i drift och samtidigt en av världens mest moderna underjordsgruvor. Här bryts komplexmalm som innehåller zink, bly, koppar, silver och guld. Tack vare avancerad automation och digitalisering är Garpenberg en föregångare inom säkerhet, miljö och effektivitet. Läs mer om Boliden Garpenberg här: Boliden Garpenberg - Boliden
Roller vi erbjuder sommarjobb inom 2026
Vi erbjuder spännande möjligheter att sommarjobba antingen under jord i gruvan, ovan jord i Anrikningsverket, på förrådet eller vid Dammen. Som sommarjobbare kan du arbeta i roller som till exempel planerare, gruvservicearbetare, industritekniker, förrådsarbetare, bergarbetare, mekaniker, elektriker, geolog, borrkärnsarbetare, driftoperatör eller laboratorieassistent.
Boliden ligger i framkant när det gäller att driva branschen framåt med hållbara lösningar och innovationer. Varje dag arbetar vi för att minska vårt avtryck och skapa långsiktig utveckling. Vi är på en resa mot att bli världens mest hållbara och respekterade metalleverantör. Hos oss blir du en del av en arbetsplats som präglas av ansvar, mod och omtanke. Vi utvecklas tillsammans och tar ledningen framåt. Din säkerhet, ditt välmående och din utveckling är allra viktigast för oss. Här kan du göra skillnad i ditt jobb varje dag och för kommande generationer. Låt din framtid börja hos oss.
