Passal AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stenungsund2021-04-06Passal Assistans arbetar med personlig assistans och drivs av personer med stort engagemang och lång erfarenhet av arbete med människor med funktionsvariation.På Passal Assistans är det viktigt att alla känner sig som en del av helheten, att alla inser sin betydelse. Passal tror på det salutogena där människan växeroch vidareutvecklas. Vår vision är ett samhälle och en vardag där alla har friheten att leva fullt ut. Vi ser personlig assistans som en möjlighet attnå den visionen.Vi söker nu dig som har hjärtat på rätta stället och vill arbeta extra som personlig assistent med en 10-årig pojke i Stora Höga. Tjänsten avser sommarjobb under veckorna 28-31 samt extra vid behov.Pojken har en medfödd funktionsvariation som innebär att han behöver hjälp med alla aktiviteter i vardagen. Han sitter i rullstol och behöver hjälp med matintag, förflyttningar, kommunikation mm. Det är önskvärt att du har erfarenhet av att ha arbetat med personer funktionsnedsättningar eller arbete av pedagogisk karaktär. Det är dock inget krav, utan det viktigaste är din personlighet. Vi söker dig som med tålamod, nyfikenhet och engagemang vill vara pojkens förlängda arm i vardagen. Eftersom du arbetar i en familj där det också finns syskon är det viktigt att du är lyhörd för när man ska vara aktiv i familjelivet och när man ska ta ett steg tillbaka.Arbetstider: Tjänsten omfattar arbete i sommar under veckorna 28-31. Arbetstiderna är kl 8-20 och omfattningen ca 75-100% under desa veckor. Utöver sommaren så finns det alltså även möjlighjet att jobba extra vid behov.Passal erbjuder alla anställda anpassade utbildningar, friskvårdsbidrag mm. Vi arbetar med löpande urval då anställning kommer att ske omgående. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. I samband med anställning kommer Passal att begära in utdrag ur Polisens belastningsregister. Beställ gärna detta redan nu via länken: https://polisen.se/siteassets/blanketter/polisens-blanketter-442-3.pdf Välkommen med din ansökan!Annonsens ref.nr: 2085Ansvarig rekryterare: David HenrikssonVaraktighet, arbetstidDeltid Sommarjobb2021-04-06Fast månads- vecko- eller timlönSista dag att ansöka är 2021-04-11Passal AB5672228