Sommarjobb Allegio Jönköping

På Allegio Livskvalitet har vi anställda undersköterskor, vårdbiträden och lokalvårdare. Vi är ingenting utan våra duktiga medarbetare!
Kompetens är viktigt - vi har därför en hög utbildningsnivå på våra anställda. Vi arbetar ständigt med utveckling i våra verksamheter och arbetar kvalitetssäkrande med bl.a. egenkontroller.
Namnet Allegio kommer från latinets Legio som betyder "utvalt manskap" - det är utifrån den devisen vi arbetar: vi vet att vi erbjuder de bästa tjänsterna när vi också har de bästa och mest engagerade medarbetarna!
Vi erbjuder omsorg och service till våra kunder genom biståndsbeslut. Utifrån kundens behov ser vi till att tillsammans utforma en trygg tjänst, som är anpassad utifrån behov och önskemål. Vi arbetar aktivt med kontaktmannaskap och för att tillgodose behov och rutiner hos våra kunder. På bästa möjliga sätt, prioriterar vi små arbetsgrupper med god kontinuitet. Vi har ett eget kvalitetsledningssystem och arbetar systematiskt med kvalitetssäkring i verksamheten - vi kan alltid bli bättre.
Hos oss får du jobba på femveckorsschema, med två helger. Vi erbjuder dag alt kvälls schema.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som brinner för att arbeta med den enskilda individen, att du respekterar våra kunder och ger den absolut bästa servicen är väldigt viktigt. Krav för tjänsten är att du kan arbeta självständigt, men även i team då arbetet ibland kan kräva att ni är två medarbetare. Det är viktigt att du hanterar svenska språket i både tal och skrift samt har telefonvana för att kunna läsa digitala scheman och instruktioner. Det förekommer att våra kunder har husdjur och därför behöver du även ha djurvana och inga allergier.
Är du undersköterska alt vårdbiträde, innehar körkort B eller kan cykla. Behärskar svenska språket i tal och skrift har du förtur till en visstidsanställning hos oss.
Intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: rimonda.gabriel@allegio.se Omfattning
