Sommarjobb 2026
2026-01-28
Vi på Vätterhem söker semestervikarier! Hoppas att du vill vara en av dem!
Vi söker dig som vill ha ett varierande, socialt och fysiskt arbete. Service är viktigt för dig och du vill bidra till att hålla det fint och tryggt på våra förvaltningsområden. Hos oss blir du en del av en härlig gemenskap där alla bidrar genom att ta ansvar för sina arbetsuppgifter.
Vi söker dig som:
är engagerad, ansvarsfull och kan arbeta självständigt.
har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.
har arbetslivserfarenhet och körkort (meriterande).
Vi söker Fastighetsmedarbetare till Österängen, Råslätt, Råslätt Studie, Öxnehaga och CityPubliceringsdatum2026-01-28Dina arbetsuppgifter
Städning av trapphus och allmänna utrymmen inomhus.
Rensa ogräs, klippa gräs, utestäd och sophantering.
Mindre reparationer i lägenheter kan förekomma beroende på förvaltningsområde.
Vi söker Trädgårdsarbetare till Råslätt och City/StrandängenDina arbetsuppgifter
Grönyteskötsel, så som gräsklippning, rensning av rabatter, bevattning av sommarblommor och transporter.
Vi söker Lokalvårdare till Råslätt/Råslätt Studie Dina arbetsuppgifter
I första hand städning av lägenheter och eventuellt av trapphus och lokaler.
Yttre skötsel på området.
Denna tjänst kräver att du har B-körkort.
Sommarjobbsveckorna på Vätterhem sträcker sig mellan v. 24-34 i olika perioder, beroende på område och arbetsuppgifter. Arbetstiderna är måndag till fredag klockan 7-16. I urvalsfrågorna på nästa sida får du kryssa i de veckor, arbetsuppgifter och de/det område du önskar att jobba inom.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss via sommarjobb@vatterhem.se
OBS! Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem och hanterar inte ansökningar via mejl.
Urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt men senast den 31 mars 2026.
I denna rekrytering utför vi bakgrundskontroller.
Välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Vätterhem tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Kvalifikationer
Goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift
Meriterande
Arbetslivserfarenhet Körkortskrav
Om arbetsgivaren - Vätterhem
Med engagemang och omtanke skapar vi hållbara och trygga stadsdelar där alla känner trivsel, gemenskap och framtidstro. Vätterhem äger, förvaltar och utvecklar moderna hem i Jönköpings kommun, med 9 045 lägenheter och cirka 260 verksamhetslokaler. Vi är Smålands största bostadsbolag med en omsättning på 793 miljoner kronor och över 87% nöjda hyresgäster.
Vår värdegrund "LUTA" - Långsiktighet, Utveckling, Trygghet och Ansvar - genomsyrar allt vi gör. Med en decentraliserad fastighetsskötsel och centraliserat huvudkontor, skapar vi delaktighet och effektivitet. Hos oss kan alla medarbetare påverka sitt arbete och företagets utveckling. Vi har olika roller men samma värde för bolaget. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
