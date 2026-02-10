Sommarjobb - Underhållstekniker MEK
Karlstads Energi AB / Maskinreparatörsjobb / Karlstad Visa alla maskinreparatörsjobb i Karlstad
2026-02-10
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlstads Energi AB i Karlstad
Karlstads Energi
Vill du bidra till ett mer hållbart Värmland?
På Karlstads Energi får du chansen att påverka framtiden på riktigt. Vi arbetar inom elhandel, elnät, stadsnät, fjärrvärme och återvinning - och tillsammans driver vi utvecklingen mot en trygg och hållbar energiförsörjning med omtanke om både människor och miljö.
Våra värdeord ansvar, mod och omtanke genomsyrar allt vi gör. Oavsett om du är ingenjör, tekniker, säljare eller projektledare blir du en viktig del av något större. Som arbetsgivare erbjuder vi goda möjligheter att påverka din vardag och utvecklas i din yrkesroll. Du får bland annat semesterväxling, arbetstidsförkortning, generöst friskvårdsbidrag, tillgång till gym och gemensamma aktiviteter som stärker både hälsa och gemenskap.
Här får du växa, utmanas och göra verklig skillnad - i Värmlands största kommunala bolag.
Välkommen till Karlstads Energi!
Beskrivning och arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill jobba inom energibranschen - en spännande och expansiv bransch som för fjärde året i rad har utsetts till Sveriges mest attraktiva och jämställda.
Vi sätter stort värde på våra medarbetares kompetens och strävar efter att skapa en engagerande arbetsmiljö som uppmuntrar till nyfikenhet.
Som sommarjobbare på MEK-avdelningen kommer du att arbeta i vårt underhållsteam där du får en inblick i hur det är att jobba inom energibranschen. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
- Felsökning och underhållsrondering på produktionsutrustning
- Smörjning och förebyggande underhåll
- Reparation och avhjälpande underhåll av våra anläggningar.
- Samarbete med kollegor inom drift, underhåll och teknik.
Vi ser till att du får en bra introduktion från våra medarbetare samt arbetsledare på MEK-avdelningen.
Vi använder våra värderingar - ansvar, mod och omtanke - i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss.Publiceringsdatum2026-02-10Kvalifikationer
Du är nyfiken, ansvarstagande, engagerad och har en vilja att utvecklas samt dela med dig av dina egna kunskaper. Som person håller du god ordning omkring dig, är strukturerad och arbetar metodiskt. Du är en lagspelare som sprider god stämning i teamet. I den här rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och vi kommer löpande att gå genom urvalet och kalla till intervju.
Vi söker dig som studerar på gymnasium, högskola eller universitet och vill få erfarenhet och kompetens inom underhållsarbete med fokus på reparation av mekanisk utrustning.
Du behöver ha goda kunskaper i svenska och engelska, eftersom dokumentation och kommunikation med leverantörer framför allt sker på dessa språk. Det är en fördel om du har goda kunskaper i officepaketet. Du behöver också ha B-körkort då en del arbetsuppgifter görs på andra platser än vår anläggning på Heden.
Sommarjobbet är under perioden juni till augusti och du kommer arbeta 7.00-16.00 måndag till fredag.
Vid nyanställning genomförs obligatoriskt alkohol- och drogtest, och giltig legitimation behöver uppvisas vid intervju.
Vi erbjuder
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba i Karlstads kommun på https://karlstad.varbi.com/center/tool/position/891371/edit/tab:2/karlstad.se/jobbahososs
Varmt välkommen med din ansökan!
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KEN/2026:80". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads Energi AB
(org.nr 556071-6085) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Martin Andersson 054-5407224 Jobbnummer
9734922