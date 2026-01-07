Sommarjobb - skattehandläggare
Skatteverket / Juristjobb / Luleå Visa alla juristjobb i Luleå
2026-01-07
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skatteverket i Luleå
, Haparanda
, Skellefteå
, Gällivare
, Lycksele
eller i hela Sverige
Studerar du ekonomi eller juridik och letar efter ett värdefullt och samhällsnyttigt sommarjobb? Eller har du nyligen tagit examen och är redo att ta första steget i din karriär? Som skattehandläggare får du ett omväxlande och lärorikt arbete samtidigt som du får värdefull yrkeserfarenhet från Skatteverket.
Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Du arbetar med handläggning och utredning av ärenden som varierar i omfattning och komplexitet. Det innebär att du analyserar och bedömer olika typer av underlag. Du begär in kompletteringar via telefon, brev och digitala brevlådor i kontakt med privatpersoner och företag. Med stöd av lagar och regler gör du en bedömning av underlaget och fattar beslut. Vissa ärenden är enkla och snabba medan andra tar mer tid. Du jobbar med inkomstdeklarationer för löntagare och näringsidkare
Du får en introduktion och en handledare som hjälper dig att planera ditt arbete. Du driver sedan självständigt dina ärenden och samverkar med andra. Arbetet innebär hantering av olika typer av ärenden och du lär dig och får nya kunskaper både på bredden och på djupet. Vi har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha en balans mellan arbete och fritid.
Du tillhör personbeskattningsavdelningen och arbetar på personbeskattningsenhet 1. Din placering är i Luleå.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://www.skatteverket.se/omoss/jobbahososs/skatteverketsmedarbetarpolicy.4.5c281c7015abecc2e2010e5b.html.
I det här jobbet ska du:
- självständigt planera och driva ditt arbete framåt för att nå resultat
- vara bra på att samarbeta och stötta andra för att nå gemensamma mål
- ha ett bra bemötande gentemot såväl våra kunder som dina kollegor
- vara målfokuserad och bidra till att syftet med verksamheten uppnås
- kunna tala och skriva enkelt och tydligt på både svenska och engelska
- kunna analysera informationsflöden, se samband och fatta beslut.
Du ska även ha:
- en pågående (minst 60 godkända hp) eller nyligen avslutad högskoleutbildning om minst 180hp inom ekonomi eller juridik.
- aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av att bemöta människor med olika bakgrund.
Det är önskvärt att du har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet från Skatteverket.
Bra att veta
Anställningen är tidsbegränsad från och med 13 april till och med 14 augusti.
Under april och maj är omfattningen 50 procent och därefter är anställningen på heltid 100 procent. Det finns under april och maj därför möjlighet att kombinera eventuella studier med arbetet som skattehandläggare. Det kommer att vara gemensamma genomgångar och utbildningar med obligatorisk närvaro under april och maj månad.
I det här jobbet finns det på grund av arbetsuppgifternas karaktär inte möjlighet att arbeta hemifrån.
Observera att du måste vara mycket noggrann när du fyller i frågorna i slutet av din ansökan. Svaren på dessa frågor kommer att ligga till grund för det första urvalet. Observera också att du för att kunna gå vidare i rekryteringsprocessen behöver du ha bifogat ditt studieintyg/betyg vid sista ansökningsdag.
I denna rekrytering kan vi komma att använda oss av arbetspsykologiska tester.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1075". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
(org.nr 202100-5448) Kontakt
Vid frågor kan du kontakta sommarjobb@skatteverket.se Jobbnummer
9670338