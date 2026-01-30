Sommarjobb - Inom IT och system
2026-01-30
Vill du byta labbar och testmiljöer mot IT som används på riktigt - varje dag? Som sommarjobbare hos oss kliver du rakt in i en vardag där system, användare och verksamhet möts, och där din insats gör skillnad på riktigt.
Vi söker en nyfiken IT-student som vill testa sina kunskaper, lära sig mycket och få en inblick i hur IT fungerar i en samhällsviktig organisation.
Din uppgift
Under sommaren stöttar du våra IT-specialister i det dagliga arbetet. Det kan till exempel innebära att du:
- Arbetar med systemadministration och enklare konfigurationer
- Hjälper till med felsökning och hantering av ärenden
- Dokumenterar hur system används och hur arbetssätt ser ut i praktiken
- Skapar användarmanualer och utbildningsmaterial
- Tittar på befintliga lösningar och föreslår förbättringar
Det här är ett sommarjobb där du får praktiskt erfarenhet som är guld värd efter studierna. Du kommer att få lära dig hur IT fungerar i en större organisation och arbeta med riktiga system i skarpa miljöer. Du bidrar också till en verksamhet som är viktigt för Göteborg och samhället. Hos oss får du möjligheten att ta ansvar, men aldrig utan stöd - vi jobbar tillsammans.
Ditt team
Göteborg Energis IT- avdelning levererar och förvaltar IT-tjänster inom koncernen. Avdelningen har ett brett ansvarsområde och är uppdelad i fem enheter som samarbetar med verksamheten för att identifiera behov och leverera systemstöd.
Din kompetens
Du studerar IT, systemvetenskap eller liknande och har kommit minst två år in i utbildningen.
Du gillar att förstå hur saker hänger ihop, är inte rädd för att grotta ner dig i system och tycker om att lösa problem. Kanske har du testat webbutveckling, jobbat med databaser eller byggt egna projekt - men viktigast är att du är nyfiken och vill lära dig.
Låter det här som en sommar för dig?
Skicka in din ansökan och häng med oss på Göteborg Energi i sommar.
Göteborg Energi är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och många av våra tjänster är säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Vår arbetsplats
Göteborg Energi är ett energibolag som ägs av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för alla göteborgare och med hela staden. Förutom att leverera och utveckla nya lösningar inom energi och stadsfiber för boende, företag och transporter, jobbar vi också för ett större mål - ett hållbart Göteborg. Delar du vår vision och vill vara med oss på resan för att skapa en mer hållbar vardag för göteborgarna? Välkommen till Göteborg Energi!
Som anställd hos oss kan du räkna med en arbetsplats som är både spännande och utvecklande. Vi har förmåner som uppmuntrar till ett hållbart arbetsliv. Det ska vara tryggt att jobba med oss. Men det ska kännas roligt också. Hos oss har du goda möjligheter att växa på jobbet och utvecklas inom organisationen. Läs mer om vårt erbjudande på https://www.goteborgenergi.se/om-oss/jobba-med-oss
Vi tror på en arbetsplats med mångfald och jämställdhet. Medarbetare med olika erfarenheter utvecklar vår verksamhet! Styrkan i olikheter skapar framgång. Delar du våra värderingar och vill vara med och bidra till en inkluderande arbetsplats? Vi ser fram emot din ansökan!
