Sommarjobb - Inom elkraft
2026-02-03
Är du student inom elkraft och vill ha ett meriterande sommarjobb? Just nu söker vårt dotterbolag Göteborg Energi Nät AB dig som vill bli en del av teamet i sommar!
Din uppgift
Elektrifieringen är en av de mest avgörande pusselbitarna för att nå våra energi- och klimatmål, både i Sverige och globalt.
På Göteborg Energi Nät AB (GENAB) spelar vi en central roll i omställningen mot ett fossilfritt samhälle.
Det här är ett sommarjobb där du får praktiskt erfarenhet för framtiden och möjligheten att ta ansvar tillsammans med engagerade kollegor. Dina arbetsuppgifter kommer vara att:
- Utföra enklare elnätsberäkningar
- Arbeta i vårt näthanteringssystem Dp spatial med att registrera in föranmälningar, rätta upp viss dokumentation och genomföra uppföljningar.
- Genomföra utredningsuppdrag som kan hjälpa verksamheten.
- Arbeta med hur register och annat kan läggas upp för bästa funktion för handläggarna.
Ditt team
Göteborg Energi Nät AB (GENAB) är ett helägt dotterbolag i koncernen Göteborg Energi som äger och förvaltar elnätet i Göteborg. GENAB ansvarar för planering, projektering och byggnation av elnätet i Göteborg. Eftersom staden växer och digitaliseringen ökar står Elnätsverksamheten tillsammans med elmarknaden inför nya spännande utmaningar.
Du blir en del av avdelningen Ansluta, som ansvarar för att ansluta elkunder i Göteborg och planera elnätet i både om- och nybyggnadsprojekt. Här arbetar vi nära varandra, följer upp kundprocesser och driver utvecklingsprojekt som formar framtidens elnät.
Din kompetens
Vi söker dig som studerar en eftergymnasial utbildning inom elkraft eller liknande. Vi ser gärna att du har kommit minst två år in i utbildningen.
Som person är du nyfiken, engagerad och gillar att ta initiativ. Du trivs i en roll där du får kombinera teknik, kundkontakt och problemlösning. Du uppskattar att arbeta i team och ser värdet i att vi stöttar varandra och utvecklas tillsammans. Du har en hög kommunikativ förmåga och känsla för service. Vi ser gärna att du har god datavana och lätt för att sätta dig in i olika system.
Arbetet kan innebära att ta sig runt mellan våra anläggningar i Göteborg, därför kräver tjänsten att du har körkort B.
Vi hoppas att vi får chansen att jobba med dig i sommar!
Göteborg Energi är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och många av våra tjänster är säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Vår arbetsplats
Göteborg Energi är ett energibolag som ägs av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för alla göteborgare och med hela staden. Förutom att leverera och utveckla nya lösningar inom energi och stadsfiber för boende, företag och transporter, jobbar vi också för ett större mål - ett hållbart Göteborg. Delar du vår vision och vill vara med oss på resan för att skapa en mer hållbar vardag för göteborgarna? Välkommen till Göteborg Energi!
Som anställd hos oss kan du räkna med en arbetsplats som är både spännande och utvecklande. Vi har förmåner som uppmuntrar till ett hållbart arbetsliv. Det ska vara tryggt att jobba med oss. Men det ska kännas roligt också. Hos oss har du goda möjligheter att växa på jobbet och utvecklas inom organisationen.
.
Vi tror på en arbetsplats med mångfald och jämställdhet. Medarbetare med olika erfarenheter utvecklar vår verksamhet! Styrkan i olikheter skapar framgång. Delar du våra värderingar och vill vara med och bidra till en inkluderande arbetsplats? Vi ser fram emot din ansökan!
