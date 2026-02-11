Sommarjobb - drifttekniker avlopp
2026-02-11
Vi söker två sommarvikarier till VA-avdelningens avloppsenhet.
VA-avdelningen på Karlstads kommun ansvarar för kommunens vatten- och avloppsanläggningar. Vi producerar dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om dagvatten. Dessutom säkerställer vi ett fungerande ledningsnät. På avloppsenheten är vi 18 personer, både tekniker och ingenjörer, som har den viktiga uppgiften att rena Karlstadsbornas avloppsvatten. Här ansvarar vi för drift och underhåll av kommunens nio avloppsreningsverk med tillhörande pumpstationer. Vi söker nu tjejer och killar som vill hjälpa till med att sköta våra anläggningar under sommaren. Dina arbetsuppgifter
Du kommer att få göra enklare praktiska driftteknikeruppgifter, såsom spolning av bassänger, allmän skötsel och underhåll av anläggningen i både ute- och innemiljö (målning, städning, rensning av rabatter mm) samt assistans och handräckning till ordinarie personal. Uppgifterna utförs vid alla våra anläggningar, både mindre och större reningsverk samt spillvattenpumpstationer. Du utgår från Sjöstadsverket, Karlstads kommuns största avloppsreningsverk, men kommer även att arbeta på våra kransorter i Vålberg, Skåre och Molkom. Kvalifikationer
Vi söker dig som är intresserad av miljö och teknik. Vi ser gärna att du har examen från eller går sista året på tekniskt eller praktiskt gymnasium. Du kan också ha en pågående eller avslutad eftergymnasial utbildning (högskola eller yrkeshögskola) inom teknik, drift- och underhåll eller miljö. Du behöver ha fyllt 18 år och ha B-körkort.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och värdesätter att du är driftig, initiativtagande och kommunikativ. Du ska tycka om att arbeta praktiskt och utomhus. Säkerheten är viktig på våra anläggningar och du ska därför vara ansvarstagande och ha lätt för att ta till dig instruktioner.
Varmt välkommen med din ansökan!
När du söker jobb hos oss kommer du att få ange ditt CV samt svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område. Det innebär att du inte ska bifoga ett personligt brev som en del av din ansökan.
Om Karlstads kommun
Teknik- och fastighets¬förvaltningen, med cirka 600 anställda, ansvarar för en trygg och vacker miljö, kommunens dricksvatten, gator, parker, lekplatser, skogsmark och intern service. Förvaltningen utvecklar också infrastruktur, kommunala fastigheter och har hand om kommunens naturområden.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
(org.nr 212000-1850) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Teknik- och fastighetsförvaltningen, VA-avdelningen Kontakt
Henric Larsson, arbetsledare 054-5406720 Jobbnummer
9735770